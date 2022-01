En la última semana, Nicole Neumann y Manu Urcera enfrentaron un rumor de infidelidad mientras disfrutaban de sus vacaciones en Punta del Este. Al parecer, Melina Eugster, una modelo oriunda de la Patagonia, habría coordinado un posible encuentro en Año Nuevo, mientras la pareja se encontraba descansando en Rio Negro. Melina recibió una carta documento y salió a aclarar lo sucedido en Intrusos.

Tras los rumores de infidelidad, Melina Eugster le pidió perdón a Nicole Neumann por los supuestos chats con Manu Urcera

Mientras sucedió el escándalo, Nicole Neumann prefirió mantener el silencio y reafirmar su relación con el piloto de TC, con un tierno posteo en redes sociales. Además, Nicole y Manu fueron capturados por CARAS mientras disfrutaban sus vacaciones en el Este, lejos de los rumores de infidelidad.

“Le pido perdón a él y a ella si los afectó todo esto, pero a mí me contactó una persona llamada Manu Urcera y yo le creí" reveló Melina Eugster en un móvil para Intrusos, luego de recibir la carta documento.

“Lo primero que hice cuando me llegó fue comunicarme con mi abogada para preguntarle. A mí me contactó una persona llamada Manu Urcera, que me disculpen si dañé su imagen, no lo quise hacer” aseguró la modelo y agregó: "Yo fui promotora, pero no lo conozco prácticamente, ni tampoco a la ex novia, Micaela Álvarez Cuesta”.

Melina Eugster

“A mí me escribió una persona que se hacía pasar por él. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él. Fue en octubre del 2021 y yo confío, no tengo por qué dudar, yo confié en que esa persona era la persona que me decía. Ellos son figuras públicas y se sabe a dónde van, qué es lo que hacen, tranquilamente la persona que me escribió podría haber averiguado un poco y haber sacado información. Al ser víctima yo puedo llamar a ese número, comunicarme con delitos cibernéticos y ver quién se esconde atrás” aseguró la modelo oriunda de Rio Negro.

Las publicaciones de Nicole Neuman y Manu Urcera en medio del escándalo por la tercera en discordia

En los últimos días, Nicole Neuman y Manu Urcera se mostraron muy juntos y lejos de las especulaciones que se generaron en turno a su relación. Esta situación de la tercera en discordia parece haber unido aún más a la dupla. Ambos evidenciaron a través de las redes que siguen juntos y más enamorados que nunca.

Manu Urcera publicó una postal junto a la modelo y la acompañó con un corazón, rápidamente Nicole Neuman comentó la publicación con un contundente: “Te amo” y el piloto respondió: “Yo más”, haciendo público que lo que pasó no afectó la relación.

