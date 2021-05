Tras romper con Alex Rodríguez, Jennifer López fue vista junto a Ben Affleck

Semanas atrás, Jennifer López y Alex Rodríguez dieron por terminado su compromiso y su relación, que había estado manchada por rumores de infidelidad del exdeportista. Ahora, en medio de su reciente soltería, la diva del Bronx fue vista muy cerca de otro de sus ex, nada más y nada menos que Ben Affleck.

Según Page Six, la artista y el actor, que hace 19 años fueron una de las parejas fetiches de Hollywood e incluso estuvieron comprometidos, se encontraron en repetidas oportunidades en la mansión que ella posee en Los Ángeles.



Todo ocurrió luego de que JLo regresara a los Estados Unidos tras permanecer una temporada en la República Dominicana en donde estuvo grabando su última película, Shotgun Wedding. Tras su regreso, la cantante y el intérprete de La liga de la justicia, se vieron al menos en tres oportunidades, de hecho, Ben fue visto en un Cadillac blanco que le pertenece a Jen; ella por su parte fue captada a bordo de este vehículo saliendo de un hotel en el que previamente entró Affleck.

Pese a estos encuentros desde su entorno aseguraron que sólo se trata de una relación amistosa y que nada estaría pasando entre ellos. "A día de hoy sigue siendo la persona más trabajadora con la que me he cruzado en esta industria. Tiene un enorme talento, pero además ha trabajado mucho en su éxito y estoy muy feliz porque, por fin, parece que está consiguiendo la atención que se merece", la elogiaba Ben semanas atrás en una entrevista con In Style.

Al igual que Jennifer, Ben terminó recientemente su relación con Ana de Armas, con quien estuvo en pareja por más de un año.

Jennifer López y Alex Rodríguez confirmaron su separación: somos "mejores como amigos"

Jennifer López y Alex Rodriguez anunciaron que terminaron su compromiso y que son "mejores como amigos".

"Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo.Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás ", asegura el comunicado.

Además, López, de 51 años, y Rodríguez, de 45, también pidieron privacidad por el bien de sus hijos.

La pareja que se comprometió en 2019 pero pospusieron su boda dos veces, citando la pandemia de COVID-19, se habían separado debido al escándalo de Rodríguez con la estrella de "Southern Charm", Madison LeCroy.