La plataforma de Netflix apostó por la realización de la película Atlas, protagonizada por Jennifer López. La misma coincidió su estreno con una superproducción de Hollywood como Furiosa: de la saga de Mad Max.

El presupuesto por la realización de Atlas es de 100 millones de dólares. Vuelven a apostar al protagónico de Jennifer López que en 2023 le dio muchas alegrías a Netflix con "La madre", película que batió récord de reproducciones y que fue lo más visto de la plataforma.

Jennifer López en Atlas

Sobre "Atlas"

"Atlas" es una película del género de ciencia ficción. Se sitúa en un mundo donde la Inteligencia Artificial se ha desarrollado con resultados positivos hasta que un robot llamado Harlan consigue reprogramarse liberándose así del "yugo" del ser humano.

Ahora, Harlan, libera un grupo de terroristas que quiere acabar con la humanidad habiendo perpetrado un auténtico genocidio en algunos lugares. Sólo una alianza internacional de países pudo ponerle un freno haciendo que huyera a otro planeta.

Luego continúa con la historia de Atlas, Jennifer López, miembro de la CNI que es una organización que se encarga de luchar contra la IA. El gran dilema de la protagonista es que a Harlan lo creó su madre y ella se crió con él siendo una niña.

Las críticas a la película de Netflix

Todo lo contado en la sinopsis tiene duras críticas ya que lo explican en tan solo 10 minutos iniciales de la película. Luego viene la historia de Atlas y cuando eso termina es donde vienen las críticas más duras.

Jennifer López en Atlas

Se dice que luego de la presentación de Atlas comienza la verdadera película. En la cual se muestra a Jennifer López una hora y media seguida luchando dialécticamente contra Smith, el supertraje robótico, y donde se da lugar, según los críticos, a uno de los diálogos más cursis de los últimos tiempos.

Atlas en Netflix

Se dice que no se lucen los 100 millones de dólares que hay invertidos en esta película. Además sostienen que desperdician a los personajes secundarios de lujo que tiene Atlas. Hablamos de Mark Strong, que directamente no tiene personaje, y Sterling K. Brown que más allá de una escena de semi-acción no tienen ningún tipo de desarrollo.

Atlas, Jennifer López

Sostienen que toda la película es Jennifer López luchando contra la Inteligencia Artificial. Hablan de una decepción por parte del director, Brad Peyton, que es conocido por éxitos como Viaje al centro de la Tierra 2. Las críticas siguen y sostienen que en Atlas la acción se limita a no más de dos escenas donde hay más de digital que otra cosa.

C.S.