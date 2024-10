El ida y vuelta entre Mauro Icardi y Wanda Nara es difícil de seguir debido a las múltiples separaciones que han atravesado. Hace unos días, LAM reveló una foto de la empresaria besándose con L-Gante, lo que generó una oleada de rumores que el futbolista rápidamente desmintió a través de algunas imágenes en sus redes sociales.

El cantante de RKT decidió salir a desmentir los rumores que lo vinculaba nuevamente con la modelo. "Gente esta foto es vieja. Yo ayer no fui a la peregrinación", explicó Elián en sus redes sociales aludiendo que no tiene una relación amorosa con Wanda.

El descargo de L-Gante tras la filtración de una foto a los besos con Wanda Nara

Un tiempo después, la empresaria compartió una imagen que luego borró: "Lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia". Aunque no se sabe bien para quién fue se relaciona directamente con todo lo que estaba pasando.

Tras varias polémicas, la publicación de Mauro Icardi con Wanda Nara: "Siguen sin entender"

Desde entonces, el futbolista, que ahora juega en Turquía, viajó a Argentina porque la liga del país turco esta en un parate por fecha FIFA y desmintió una y otra vez que no esta separado de Wanda. El ex Inter de Milán compartió varias imágenes junto a la empresaria con una descripción que no deja dudas de que siguen juntos.

"Espejito, espejito... Todavía no entendieron, y siguen sin entender.. que representan todo lo que no queremos ser!", escribió Mauro Icardi en las fotos que compartió abrazado a Wanda Nara. "Un día antes, el futbolista también puso en la descripción: "Me encanta cuando la gente demuestra lo poco que sabe al hablar demasiado".