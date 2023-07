Tras haber salido al aire y haber dado su testimonio sobre Ánibal Lotocki, Verónica Ojeda volvió a cablearse en LAM para salir rebatir los dichos de Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla, con quien ella, Dalama Maradona y Gianinna Maradona tienen demandas similares y han tenido juicios parecidos contra el exletrado de Diego Maradona.

"Miente miente que algo quedará, señor!", arrancó Verónica Ojeda contra Mauricio D'Alessandro, luego de escuchar de la voz del letrado, que entendía a Verónica por estar enojada, debido a que perdio todos los juicios que le había hecho a su defendido Matías Morla.

“Él no me ganó absolutamente nada. Es un payaso. Yo nunca hablé mal de Mühlberger. Yo no llevé a Mühlberger con Diego Maradona y cuarto, es un payaso… Dice cualquier cosa”, afirmó enojada Verónica Ojeda contra D'Alessandro.

Verónica Ojada, madre de Dieguito Maradona, aseguró que Mauricio D'Alessandro “no le ganó nada a ella ni a los herederos” y aclaró que el juicio de Diego recién está por comenzar.

La profesora y ex de Diego Maradona aclaró que se enoja de forma directa con D'Alessandro porque él "habla de ella y dice mentiras".

El momento que hizo explotar a Verónica Ojeda contra Mauricio D'Alessandro

Mientras uno hablaba encima del otro, Verónica le decía "payaso" a el abogado invitado a LAM, el legrado de recalcaba que ella había perdido todas la causas contra Matías Morla. "Todo los que vos quieras, pero este payasín te ganó todas las causas y eso es lo que te tiene nerviosa".

Verónica Ojeda se fue enojando y le pidió que fuera con "los papelitos" en mano para que lo demuestre y no con la "lengua". "Vení y demostrame qué me ganate, querido".

En el cruce, la famosa le lanzó chicanas sobre su postulación a intendente y el letrado le sacó la carpeta y le dijo que ella había sido detenida por usar un auto oficial. En ese caso, Verónica Ojeda habló que su hijo debe hacer equinoterapia, a lo que el letrado enfatizó que "no usa los hijos ni le gusta a gente que habla de menores".

"Callate la boca y no hables más de mi hijo porque ya hablaste de mi hijo una vez y no te voy a permitir que hables nada de mi hijo y es una falta de respeto lo que dijiste de mi hijo. Y no te metas con la salud de mi hijo ni con las terapias de mi hijo ¿Escuchate? ¿Te quedó claro? si no vamos a tribunales", remarcó Verónica Ojeda contra Mauricio D'Alessandro.