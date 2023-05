Tupi Saravia reveló la impresionante sorpresa que le hizo su marido: “Que nunca me deje”

Tupi Saravia, la reconocida influencer, reveló mediante Tik Tok la increíble hazaña de su marido, Rodolfo Pirovano, para sorprenderla en su cumpleaños.

Tal como contó Tupi Saravia en sus redes sociales, el filmmaker le hizo siete regalos diferentes hasta llegar al día de su natalicio. "Estaba en una, faltaban siete días para que sea mi cumpleaños. Estaba triste por otros temas, tristes, en la mala", comenzó contando Tupi Saravia.

"Me empezó a hacer sorpresas todos los días. El primer regalo fue un Kindle. Al día siguiente cayó con máscaras (faciales) y helados. Al otro día, con un ramo de flores. Luego, una cámara que yo había visto hacía mucho tiempo y no me animaba a comprar. También me cayó con mi torta preferida y mis chocolates preferidos", reveló en el Storytime de Tik Tok.

Tupi Saravia.

Tupi Saravia dejó lo mejor para el final y, después de una semana, reveló cuál fue la súper sorpresa para el día de su cumple. "El día de mi cumpleaños me regaló un pasaje a París. Nos vamos a mi lugar en el mundo, yo no sé que hice para merecer a esta persona. Que nunca me deje, tengo miedo al abandono".

Quién es y a qué se dedica Tupi Saravia

Martina Tupi Saravia proviene de una familia tradicional y de músicos famosos. Su padre y su abuelo, Facundo y Juan Carlos Saravia, formaron parte de Los Chalchaleros.

Más allá de estas influencias artísticas, Tupi estudio publicidad y se convirtió en una de las primeras influencers del país.

Tupi Saravia.





"Comencé en 2014 en Instagram, cuando los términos 'influencer', 'canje' o 'colaboración' aún no existían. En aquel entonces, la plataforma se usaba principalmente para compartir fotos como una forma de expresión artística. Fui una de las pioneras en publicar contenido relacionado con moda, pero luego me enfoqué en los viajes. A medida que crecía, empecé a colaborar con varias marcas y realizar campañas en el extranjero", dijo Tupi en Infobae.

Tupi Saravia y su marido.



Desde hace cinco años, Tupi Saravia se dedica principalmente a viajar por todo el mundo junto a su pareja, Rodo. Se conocieron en un evento comercial en 2017 y desde entonces no se separaron: "Desde el primer momento en que lo vi, me encantó. Al principio, él no mostró mucho interés, pero luego sí. Comenzamos a viajar juntos: yo presentaba los productos y él creaba los videos. De esta manera, proporcionamos un contenido más profesional a las marcas, lo cual es un gran valor agregado. Nos complementamos perfectamente".