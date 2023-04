Ulises Bueno atraviesa un estado de salud complicado: "No está mejorando"

Desde el entorno de Ulises Bueno, compartieron un comunicado en sus redes sociales donde contaron que el artista no está bien de salud y que por ese motivo debieron suspender los shows que tenía previstos para todo el fin de semana.

"Queremos agradecer a todos los que se comunicaron/consultaron por el estado de salud de Ulises Bueno. Él se encuentra cursando una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno, por lo que requiere de oxígeno domiciliario", se podía leer en dicho comunicado.

El comunicado oficial que compartieron en las redes de Ulises Bueno.

"Por este motivo de fuerza mayor, los shows programados para este fin de semana serán suspendidos. Los mantendremos informados de su evolución. Desde ya muchas gracias. Saludos", así anunciaron la suspención de todas las presentaciones que tenía pactadas el intérprete de "Dale Vieja Dale".

A pesar de la preocupación de los fanáticos, fue su máganer quien salió a contar cómo sigue Ulises en medio de todo el revuelo que se generó por su cuadro de salud que podría afectar su carrera musical.

El certificado médico de Ulises Bueno.

La palabra del manager de Ulises Bueno

"No está mejorando. Sigue con fiebre y con muchísima tos que es lo que lo mantiene complicado. No sabemos cuándo podrá volver porque esta en una situación grave, no está oxigenando bien porque tiene mucha tos y la fiebre no está bajando", confirmó Chicho Capozucca, manager de Ulises Bueno, en diálogo con "Telenoche".

"Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar por que no es algo sencillo lo que tiene", cerró Chicho.