Ahora que Marcelo Tinelli trabaja en América TV, no se paró a hablar ante el periodista de Socios del Espectáculo. Por eso, los conductores del programa, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, tuvieron la idea de simular una entrevista con el conductor del Bailando a través de inteligencia artificial, pero las respuestas llamaron la atención de todos.

Foto reciente de Tinelli.

"Guillermina Valdés es una interesada. Cuando se enteró que la gente no me quiere me abandonó. Pero yo no tengo la culpa si los argentinos son unos pelo… amargos", fue una de las contestaciones más polémicas del ChatGPT.

Esta respuesta horrorizó a Pallares por las conclusiones a las que llegó la inteligencia artificial basándose en la información que encontró en internet sobre Marcelo Tinelli: "¡No! Es peligrosísimo esto".

En Socios simularon la entrevista con el conductor.

Después, Rodrigo Lussich le preguntó a la aplicación que respondía en nombre de Marcelo Tinelli si se "estaba en comiendo" a Momi Giardina. Este fue un rumor muy fuerte que rodeó al conductor tras su separación de Guillermina Valdés.

"¿Qué tiene de malo que me atraiga la Giardina? ¡Con lo hermosa que está la mamá de los enanos!", analizó el bot. Luego, el falso Tinelli confesó: "Me gustaría estar de novio, pero en Argentina no hay minitas que se la banquen. No quieren a un tipo con mucha guita que labura como yo. Solo quieren un tipo que les mienta y les haga promesas pelot…".

Por último, en el ciclo de espectáculos le consultaron por su nuevo color de pelo, a lo que la máquina expresó: "Vos no me vas a decir cómo tengo que tener el pelo. Pelot… Soy el que manda Argentina. No te olvides porque te lo recuerdo".

Guillermina Valdés respondió las fuertes declaraciones de Cande Tinelli sobre sus hijos

Mientras iba a buscar su auto, el cual estacionó lejos, un notero de Socios del Espectáculo interceptó a Guillermina Valdés y, con la cámara y el micrófono, no tuvo más opción que responder sus preguntas.

La actriz habló sobre su vínculo actual con el conductor Marcelo Tinelli y reveló: "Con Marce súper bien. Se habla de tantas cosas, pero de hecho ahora le vamos a festejar el cumple a Lolo, el 18 de abril. Estamos muy bien.".

Por último, se refirió a las declaraciones de Cande Tinelli, que sugirió que sus hijos habían sido bastante ingratos con el conductor de América TV. Guillermina Valdés contestó con honestidad: "Una lástima, una lástima. Mis hijos quieren mucho a los hijos de Marce, pero bueno, ya está. Siempre acepté lo que hubo y siempre fue lindo. Yo lo sentí así".