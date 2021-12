Un jugador de la Selección Argentina le regaló un pícaro like a un posteo de Lali Espósito.

Like va, like viene parece que se está por formar algo, o por lo menos son indicios. A mediados de la semana pasada, un seguidor le había preguntado a Lali Espósito: "¿Cuál es el jugador más lindo de la Selección argentina?".

La artista no dijo el nombre pero sí incluyó en su respuesta: una foto de la casita de Tucumán. ¿Quién es oriundo de esa provincia? Nada más ni nada menos que el Tucu Correa a quien a principio de año vincularon a Tini Stoessel. La periodista Juariu, quien también es tucumana, compartió: "Te amo, Lali. Para los que no entendieron es el Tucu Correa".

Las pistas de Lali.

Aparentemente el "me gusta" de Lali llegó a oídos del jugador, quien ahora se mostró interesado en las publicaciones de ella. Correa no dudó en ponerle un like a la última foto que ella subió en su cuenta de Instagram. "Apenas lo subió y ya tenía un like del Tucu", comentó divertida Juariu.

Lali Espósito siempre devenida a sus millones de fans y seguidores en Instagram jugó un divertido idea y vuelta de pregunta, respuesta con ellos y sorprendió a más de uno al marcar cuales son sus gustos futbolísticos.

Con ánimo de conversar con sus seguidores, la artista decidió contestar algunas de las consultas que le mandaron. "Compartí una foto o video del jugador más lindo de la Selección", le pidieron en sus historias. Sin decir directamente el nombre del futbolista, Espósito compartió en la cancha con una foto de la Casita de Tucumán. Ahora ¿quien es el futbolista de la Argentina nacido en esa provincia? Nada menos que el Tucu Joaquín Correa a quien se lo involucró sentimentalmente a comienzos de año con Tini Stoessel.

