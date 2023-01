Unos cantantes españoles parodiaron el tema de Shakira para Piqué

La Session #53 que grabo Shakira con Bizarrap trajo muchas repercusiones por las referencias que tiene el tema de Gerard Piqué y su novia Clara Chía Marti, unos raperos de España tomaron la canción para hacer una parodia e imaginaron una posible respuesta del exfutbolista.

Sansixto, Dife MMP & Willy D lanzaron la canción "D-Clara", donde retoman las frases más icónicas de la canción de la colombiana y no se olvidaron tampoco del Twingo y Casio. También bromearon con la deuda en Hacienda.

El video es similar al original, grabado con una luz azul simulando un estudio de grabación. "Tengo 10 Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía pa' tu desayuno, llevo con ella desde los 21", dice una de las estrofas.

En el estribillo remarca: "Mucho blah blah detrás de la pantalla, no me importa tu size si no das la talla. Las mujeres facturan, pero tú no declaras". Lo que se pensaba era que el tema le iba a ir muy bien, pero se hizo viral de la peor manera porque varios usuarios salieron a defenestrar la canción.

"Como cuando llegas a la fiesta sin que alguien te invite"; "A mil años luz"; "¿Desde cuándo los pichones le tiran a la escopeta?", y "Lo peor es que ellos creen que la rompieron durísimo", dijeron.

EF.