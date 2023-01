Shakira lanzará una colaboración musical con Bizarrap y las redes sociales estallaron de felicidad. La canción está a horas de conocerse y previo a eso, la cantante colombiana lanzó un adelanto en sus redes sociales.

Se trató de un video que viene circulando en las redes hace tiempo y que pudo divisarse en las costas de Miami y de Mar del Plata en donde un cartel en el cielo anticipaba la sesión número 53 que el productor argentino tendrá con Shak.

En su cuenta de Instagram, la artista compartió el video en donde se puede ver la leyenda: "Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú", reza el cartel junto a la fecha 11.01.23, en la que saldrá el esperado tema.

Trascendió parte de la canción de Shakira con Bizarrap

En las últimas horas, el usuario Nico Zad, que suele tratar temas de cultura pop, filtró en su cuenta de Instagram un corte que sería parte de la canción de Shakira y Biza.

Previo a esto, el mismo instagramer también había compartido parte de la letra de la esperada canción: “Yo contigo no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, fue parte del texto que se viralizó.