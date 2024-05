Tini Stoessel dio su último show el viernes 3 de mayo de 2024 en el Club Hurlingham, uno de los recitales más importantes de su carrera. La cantante se emocionó hasta las lágrimas al revelar que no habrá más shows durante este año y que regresará el próximo. Llevaba un look al estilo urbano en el que brilló con todos sus temas de "Un Mechón de Pelo".

La artista se emocionó hasta las lagrimas cuando se encontraba en el escenario antes de cantar "Me voy" y explicó: "Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez. También me hizo más feliz estar arriba de un escenario pero siendo sincera con ustedes, con mis sentimientos, con todo lo que me estuvo pasando".

Tini Stoessel lució un look totalmente urban style, completamente diferente a los que la cantante había usado en sus shows anteriores y que coincidía con el estilo del disco que presentó hace algunas semanas. La artista llevaba unos jeans de tiro bajo combinados con un top blanco y una chaqueta puffer con capucha, y también utilizó unas botas Low Glance de Moon plateadas, que son las mismas que uso la China Suárez.

