Marcelo Tinelli está en el ojo de la tormenta después de que Tini Stoessel lanzara una polémica canción en la que menciona al conductor como "Judas". El "Cabezón" habló con LAM sobre todo el escándalo con la artista.

"2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente", dice la canción de Tini Stoessel que tanta polémica trajo.

El conductor habló de su relación actual con Alejandro Stoessel, papá de la cantante, y aclaró que está todo bien más allá del caso judicial que pasaron por los derechos de Patito Feo. El presentador de televisión se refirió a la canción, explicó que la artista es muy amiga de sus hijas y que ya sabían que iba a sacar un proyecto en el que mencionaba cómo la pasó en esa época.

Marcelo Tinelli aclaró que está todo bien con Tini Stoessel y que las cosas no se las toma personalmente. "La admiro como profesional y le deseo lo mejor. Si tuvo la necesidad de decirlo sabrá por qué. Yo no puedo dejar de reconocer el talento que tiene como artista. La gente que me conoce sabe que yo no soy así, pero ella pudo haber sentido eso", cerró el conductor sobre la polémica canción de la cantante.

