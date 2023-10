Úrsula Corberó es una de las figuras artísticas más conocidas a nivel internacional. La novia del Chino Darín utiliza sus plataformas no solo para mostrar sus trabajos, sino para alzar la voz por causas que considera injustas. La morocha viajó a Senegal como embajadora de una organización que busca proteger las infancias de los menores de edad.

Las mejores fotos de Úrsula Corberó, la novia del Chino Darín, en Senegal

Úrsula es una de las actrices más influyentes en los seguidores más jóvenes y adolescentes que se inspiran en su accionar a la hora de colaborar con la sociedad u ofrecer ayuda a organizaciones internacionales. La novia del actor argentino es la embajadora de global de Save the Children donde el principal proyecto es la prevención del matrimonio infantil.

Senegal es uno de los países con mayor porcentaje de matrimonios infantiles, donde las menores de edad son obligadas a abandonar sus hogares a manos de un adulto para garantizarle una mejor vida a la familia. La española está muy en contra de dichas prácticas y viajó hacia el país para participar de eventos y estar en contactos con las pequeñas.

Úrsula Corberó en Senegal

Como embajadora de Save The Children

"No me resigno a que esto siga ocurriendo... Me caso contra el matrimonio infantil", expresa la actriz para movilizar a que más gente se sume a la campaña de prevención. Junto con el Chino Darín, se manifiestan contra lo que consideran incorrecto y son de las pocas celebridades que asumen su privilegio y lo utilizan para el bien común.

Úrsula Corberó en Sengal contra el matrimonio infantil

En las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram se puede ver a Úrsula Corberó compartiendo tiempo de calidad con muchas mujeres que le enseñaron sus bailes culturales, la ropa que las caracteriza y conversaron sobre cuestiones nacionales. La actriz invitó a sus seguidores a seguir de cerca la campaña y espera regresar para seguir luchando.