La actriz española Úrsula Corberó compartió con todos su casi 23 millones de seguidores en Instagram, que sufrió un accidente en pleno rodaje de, El Cuerpo en Llamas, la famosa y talentosa artista lo dio a conocer, pero, remarcó que no hubo imágenes del hecho.

"Me he dado con una viga en la cabeza y me he puesto a llorar pero de eso no tengo foto", subrayó Úrsula Corberó. De inmediato sus fans salieron a darle apoyo y aprovecharon para desearle lindas fiestas.

Úrsula Corberó tuvo un accidente laboral: "Me he puesto a llorar".

La novia de Chino Darín, el actor argentino, también usó este mismo posteo para desearle felices fiestas a sus seguidores y de paso mostrar su look de Nochebuena. "Felices Fiestas desde el rodaje de El Cuerpo En Llamas".

Con un gorrito de Papá Noel, un suéter de lana típico de Navidad y unos pantalones negros, la actriz le dio la bienvenida a la fiesta de Nochebuena desde el set de filmación de su nuevo trabajo cinematográfico.

El día que el Chino Darín, novio de Úrsula Corberó pusó en su lugar a la prensa española

En mayo de este año, Madrid celebró la entrega de Los Premios Planos, por la alfombra roja pasó el Chino Darín, pero sin su novia Úrsula, ya que estaba en ese momento rodando y no pudo asistir.

Al ser consultado sobre qué es lo que más le gusta de su novia, el actor se refirió a ella con el posesivo "mí" mujer y la prensa lo criticó.

El astuto actor dejó en claro su forma de pensar sobre la libertad de las mujeres, en especial la de Úrsula Corberó: “El posesivo tal vez no está bueno, pero como me están preguntando a mí personalmente, qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula. ¡Podemos llamarlo de un montón de maneras!”.