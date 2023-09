Úrsula Corberó es una de las figuras españolas más destacadas del momento y su relación con el Chino Darín generó más interés por parte del público argentino. La actriz reveló en una entrevista la grave enfermedad que la perjudicó en su juventud y que pasa desapercibida en la actualidad.

La curiosa enfermedad ósea de Úrsula Corberó, novia del Chino Darín, que afectó su adolescencia

La actriz volvió a estar en boca de todos con su rol protagónico en una serie de Netflix basado en un caso real, donde Úrsula interpreta a una agente de la Guardia Urbana que asesinó a su pareja en mayo de 2017 y por lo que fue condenada a 25 años de prisión. En una entrevista para hablar de su papel, la actriz se animó a compartir un detalle de su vida.

Uno de los aspectos que siempre se destacó de la novia del argentino es su físico que a ojos de muchos fanáticos es de admirar, pero la española reveló que tiene una enfermedad que afecta el desarrollo correspondiente de sus huesos para las edades que va cumpliendo. "Yo tengo un retraso óseo de 5 años", expresó aclarando que jamás lo compartió con la prensa.

"No le he dicho nunca porque suena un poco mal. Ahora tengo los huesos de una mujer de 30, en vez de 34", explicó entre risas ya que el periodista no entendía. La morocha reveló que su primera menstruación ocurrió cuando ella tenía 17 años, una edad muy tardía para la edad promedio en el que las niñas empiezan a menstruar.

Úrsula Corberó como Rosa Peral, la asesina en El cuerpo en llamas de Netflix

"A mí me empezaron a crecer los primeros pelitos de la axila con 17 años. Ya con 15 años, mis amigas eran talle XS de Bershka mientras yo era el talle 14 del Zara kids (niños)", cerró Úrsula Corberó explicando cómo la enfermedad la afectó en su juventud. Sin embargo, la novia del Chino Darín parece estar muy bien de salud en la actualidad ya que no hizo referencia a ninguna mala noticia.