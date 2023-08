Úrsula Corberó mantiene una sólida relación con el Chino Darín desde hace ya varios años. Y por supuesto que a lo largo del tiempo se les fueron presentando varios obstáculos, como podría ser la distancia con la que hoy en día tienen que lidiar, como reconoció el hijo de Ricardo Darín.

Recientemente, Úrsula Corberó dio una entrevista a Vogue España donde abrió su corazón al máximo y señaló algunos momentos de su vida personal y profesional, y sorprendió al sincerarse sobre cómo fue vivir con los padres del Chino Darín, Ricardo Darín y Florencia Blas, durante el confinamiento por la pandemia.

Úrsula Corberó y el Chino Darín

Lo primero que comentó en la entrevista Úrsula Corberó fue cómo se encuentra con el Chino Darín. En este sentido, la actriz reveló que en la relación con el actor argentino se está relacionando de una manera distinta gracias a experiencias pasadas que le permitieron aprender. "Ya viví en otras relaciones lo de llevar las cosas clandestinamente y ser muy reservada, y me di cuenta de que no, al final no funciona. Habrá gente a la que sí, pero a mí, por mi forma de ser, no me fue bien", expresó.

En medio de esta íntima charla, Úrsula Corberó reveló que realmente la pasó muy mal durante el aislamiento por la pandemia. "Estaba como la mierda. Después me di cuenta de que no tendría que haber sido tan dura conmigo misma, porque era consciente de la situación que estaba viviendo un montón de gente que no tenían ni los mismos recursos ni el mismo privilegio que yo, y no me di el permiso a mí en ese momento de estar mal", contó la actriz sobre cómo vivió el confinamiento.

Úrsula Coberó festejó su cumpleaños en Argentina

Además, señaló que el confinamiento la encontró muy lejos de su familia y eso la angustió aún más: "Fui consciente de que yo tenía también derecho a estar fatal, como cualquier otra persona, me encontraba a 13.000 kilómetros de distancia de mi familia". Pero, por suerte, Úrsula Corberó tuvo la posibilidad de pasar el aislamiento con la familia del Chino Darín.

Sin embargo, destacó algunos aspectos negativos de ese tiempo compartido con Ricardo Darín y Florencia Blas, con quienes realmente tienen una excelente relación. "Todo ello sumado a que estás en casa de tus suegros y no quieres que te vean en determinadas situaciones. Estaba completamente desequilibrada. Me despertaba un día feliz, a los cinco minutos lloraba. Un cuadro de persona", comentó Úrsula Corberó.

