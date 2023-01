Vacaciones soñadas: Wanda Nara soltera y en familia disfruta de Punta del Este

Alejada del ojo público y las polémicas, Wanda Nara se encuentra en Punta del Este, acompañada por su hermana Zaira Nara y sus hijos, disfrutando del verano y con la idea principal de celebrar Año Nuevo como muchos famosos argentinos.

Después de viajar a Qatar para alentar a la Selección Argentina que se consagró ganador, la empresaria volvió al país y hace unos días arribo a Uruguay en su avión privado junto a sus hijos, y su estilista y amigos, Kennys Palacio.

La empresaria aún asegura que sigue soltera, a pesar de mostrarse con L-gante, pero para esta ocasión optó por alejarse y gozar de unos días relax en familia, alojados en Laguna del Diario, donde se las vio recorrieron la playa con sus hijos varones, Constantino, Valentino y Benedicto, tomando sol y divirtiéndose en el mar.

Desde su cuenta de Instagram, Wanda compartió un carrete de fotos, luciendo una malla enteriza roja, un sombrero de estilo texano pero playero y anteojos de sol, además se la vio muy compinche junto a su hermana y estilista charlando.

Hace pocos días Wanda confirmó su separación con Mauro Icardi y dio detalles de su vida amorosa: ‘’Desde octubre de 2022 estoy sola, divirtiendo con amigas’’. Asimismo, dio pistas de cómo sería el hombre ideal para ella: ‘’Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas’’.