La situación de Valentina Cervantes y Enzo Fernández ha estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos, especialmente luego de su escandalosa separación. La noticia de la ruptura entre la influencer y el futbolista argentino se hizo pública tras una serie de rumores y especulaciones sobre su relación.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Este jueves 7 de noviembre, Valentina Cervantes hizo su aparición en Los Ángeles de la Mañana (LAM), el popular programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito, para hablar públicamente sobre su reciente separación con Enzo Fernández. Durante la entrevista, Valentina no dudó en abrirse sobre los detalles de su relación y ruptura, respondiendo a las preguntas que los medios habían estado especulando durante días.

Qué dijo Valentina Cervantes en LAM sobre su ruptura con Enzo Fernández

Valentina Cervantes hizo su aparición en Los Ángeles de la Mañana (LAM) para hablar públicamente sobre su reciente separación con Enzo Fernández. Con un tono serio, explicó cómo vivió el proceso de separación y las emociones que atravesó, aclarando algunos puntos que habían sido malinterpretados en los medios.

La expareja del futbolista expresó su postura con respecto a la situación y explicó cómo se siente en este nuevo capítulo de su vida. "Estoy bien. Fueron 6 años juntos. No paso nada puntual. Enzo fue el de la decisión", comenzó diciendo la influencer y aclaró que "no veía venir nada de esto. Lo acepte porque lo quiero".

"No hubo terceros o por lo menos yo no lo supe", afirmó en relación a las versiones que vinculan a Enzo Fernández con otras personas. Asimismo, se mostró firme y decidida a seguir adelante, aunque no ocultó que el proceso no ha sido fácil: "Enzo me dio la posibilidad de quedarme allá. Preferí venir para acá (Argentina) que estoy acompañada".

"Hablamos con los chicos. Pero no entienden mucho", reveló la joven sobre cómo impacto la separación en sus niños. "Mis hijos son chiquitos. Me duele por ellos", afirmó con angustia la mamá de Olivia y Benjamín Fernández.

"El plantea un distanciamiento. No es algo que él me hablo de definitivo", culminó diciendo la influencer sobre su ruptura con el padre de sus niños. Con su participación en LAM, Valentina Cervantes buscó poner fin a las especulaciones y dar su versión sobre los hechos que la involucraron, mientras que la audiencia estuvo atenta a cada palabra que dijo, siguiendo de cerca los detalles de su separación con el futbolista.

