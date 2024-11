La semana pasada se conoció la ruptura entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández, una relación de seis años con dos hijos en común: Olivia y Benjamín. La expareja decidió “tomar distancia”, y fue así cómo Valentina abandonó Londres, donde acompañaba a su ahora exnovio en su carrera en el Chelsea, para volver a Buenos Aires con sus dos hijos.

El futuro de Valentina Cervantes

Sin embargo, para Valentina terminó su relación, pero no su carrera. La influencer, a menos de una semana de su vuelta al país, anunció su nuevo proyecto y objetivo laboral: fue convocada por la agencia Multitalent, dedicada al talento y creada por los hermanos Paul y Willy García Navarro, para formar parte del staff de modelos publicitarias.

A partir de esto, la joven de 24 años se convirtió en una de las representadas por los agentes que trabajan con distintas celebrities de renombre, como Zaira Nara, Paula Chaves, Marcos Ginocchio, la China Suarez, Evangelina Anderson, Camila Homs, Paloma Silberberg (novia de Nicolás González), entre otros y otras actrices, modelos e influencers.

La empresa de talentos no tardó en confirmar la incorporación de Valentina, lo hizo a través de un posteo en sus redes sociales, que la influencer no tardó en compartir en sus historias de Instagram.

La historia de instagram que confirmó la incorporación de Valentina a Multitalent.

Es así como un nuevo comienzo llega a la vida de Valentina. Con tan solo 24 años, se había convertido en una de las parejas de la Scaloneta más reconocida, pero ahora elige seguir su camino laboral, junto a sus dos hijos, en Argentina. La modelo e influencer, con 1.8 millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir sus outfits, viajes y actividades con sus dos hijos, emprende un nuevo objetivo y ya se muestra contenta al respecto.

La distancia entre Enzo y Valentina

Sobre la separación, luego de que se haya hecho pública, Cervantes aseguró que con Enzo optaron por “tomar distancia”, pero aclaró que “siempre van a ser familia”, sobre todo porque “hay dos niños en el medio”. “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, declaró en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández con sus hijos.

Para la ahora modelo publicitaria, su vida dio un giro completo en menos de dos semanas. Cervantes acompaña a Enzo Fernández desde sus inicios en River Plate, más allá de sus dos hijos, compartieron todo el éxito que fue cosechando el campeón del mundo a lo largo de su carrera futbolística, desde vivir en Portugal cuando Enzo jugaba en el Benfica hasta seguir su vida en Londres cuando, en enero del año pasado, comenzó a ser jugador del Chelsea. Pero ahora, una nueva vida comienza para Valentina, donde el enfoque estará en ella misma y sus hijos.

La influencer junto a sus dos hijos, Olivia y Benjamín.

De esta manera, Valentina Cervantes se despidió de su relación y comenzó con su nueva vida en Buenos Aires, a la que suma un nuevo objetivo: ampliar su camino laboral y profesional junto a sus dos hijos.

VFT