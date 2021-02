Valeria Aquino remató al Polaco: "Me escribía mientras Barby estaba embarazada"

Valeria Aquino dejó en claro en Intrusos que no está en sus planes volver a formar pareja con el Polaco. La nota generó muchas repercusiones y además, la rubia dio detalles sobre su relación con el cantante.

Si bien Barby Silenzi dejo entrever la idea de que Valeria tenía 'otras intenciones' con el artista, ella lo desmintió y disparó: "Era él el que me seguía mandando mensajes hasta que le pedí que dejara de hacerlo por respeto a mi pareja".

En cuanto a la versión de que la bailarina habría tratado mal a su hija Alma, Aquino aclaró indignada: "Yo lo único que dije fue que durante la pandemia, Alma me dijo que no quería ir a la casa de su papá. Fueron varias veces hasta que pregunté qué era lo que le pasaba y ella me dijo que no le cambiaban la ropa, que no se podía peinar y todo eso".

Lejos de celebrar la paz, la joven continuó: "De mi parte, intenté explicarle que ya era grande, que tenía que hacerlo sola, que podía llevar una mochilita con sus cosas... no dije jamás que Barby maltrató a Alma sino que mi hija sintió celos o destrato de su parte. Nada más".

Aquino remarcó que no tiene interés en cómo fluye la relación de Silenzi con el Polaco. "Me chupa un huevo, sólo me importa que Alma esté bien y la pase bien cuando va a lo de su papá".

Para el final, enojada sentenció: "Hoy de verdad puedo decir que el Polaco se convirtió en el padre que siempre deseé para mi hija y sus hermanos. Lo digo de verdad. Hoy. Antes no, ahora es un buen padre".

Barby Silenzi aseguró que tiene una "relación abierta" con El Polaco

En medio de meses sin paz, Barby Silenzi y El Polaco se reconciliaron. En el medio de la crisis aparecieron muchos rumores de terceras en discordia y se reavivaron diferentes peleas con una antigua ex del cantante, Barby se muestra muy feliz.

Pero en un mano a mano con 'Intrusos' , la bailarina dio detalles de su relación y blanqueara que es una fiel practicante del poliamor. "Tenemos una relación abierta con el Pola aunque si alguno quiere estar con otra persona, tiene que ser consensuado y entre los tres".

"Claro, es algo que tenemos que hablar y estar de acuerdo pero sí, si viene otra persona tiene que ser para los dos", aseguró y dejó a todos sorprendidos.

En la nota, también se tomó unos minutos para aclarar cómo es su vínculo con Valeria Aquino, ex del Polaco y mamá de su hija Alma. "La realidad es que no tengo ningún problema con ella y mucho menos con la nena a quien adoro. Se habló en algún momento de un tema con una foto pero si yo no subo fotos a las redes de ella es porque su mamá no quiere y tiene todo su derecho, la respeto... aunque claramente no quiere que la muestre para que no se vea la buena onda que tenemos".

Y remató: "La que no se quiere sacar fotos con ella (Aquino) soy yo porque jamás posaría con alguien que trata a mi pareja de violento cuando no es así".