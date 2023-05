Valeria Mazza es una de las modelos top de Argentina que se solidarizó con Anabel Sánchez, la joven de 18 años que aspira a ser modelo de Vogue, y la ayudó en su campaña. Ambas desfilaron juntas en la Universidad de Palermo y la modelo le dio consejos para que aplique en su caminata.

El video para el casting de Vogue se hizo viral y fueron millones los usuarios de la región que la apoyaron para darle difusión. Sánchez habló en A la Barbarossa y expresó que no podía creer la repercusión que tuvo su video.

Valeria Mazza desfiló con Anabel Sánchez, la joven que aspira a ser modelo de Vogue

Anabel es de San Francisco Solano y compartió su caminata desde el patio de su casa para aplicar a la búsqueda de la famosa revisa estadounidense. Su historia de vida y superación a tan corta edad, similar a la vida de Barby Franco, conmovieron al país y a algunas modelos reconocidas.

Mazza fue una de ellas y ambas se conocieron para modelar juntas. La rubia le dio consejos de postura para mejorar su caminata y compartió el proceso en su cuenta de Instagram. "Acá estamos con Anabel, una diosa. Vamos a caminar juntas, nos acabos de conocer y estamos felices de estar acá", expresó Valeria en el video.

De punta a punta, desfilaron en el aula de la universidad como si estuvieran arriba de una pasarela de elite. "Acompañando a Anabel en su sueño. La suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad", escribió Mazza al compartir el video.

El posteo se llenó de comentarios que quieren ver a Sánchez brillar y, entre ellos, fue la misma joven que enterneció con su agradecimiento. "No paro de ver el video y no proceso el hecho de que realmente pasó. Feliz por esta hermosa oportunidad, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento", fueron sus palabras.

Al igual que Valeria Mazza, Zaira fue otra de las modelos que se pronunció en las redes sociales para ayudarla y anunció que le gustaría regalarle maquillajes de su marca y organizar una sesión de fotos para Anabel Sánchez.