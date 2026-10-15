Valeria Mazza mostró su orgullo por su hija Taína Gravier y un nuevo logro en su carrera artística

Valeria Mazza compartió su emoción y orgullo por el presente artístico de su hija, Taína Gravier, quien protagonizó una presentación musical en la que demostró su talento sobre el escenario. A través de sus historias de Instagram, la exmodelo publicó distintos fragmentos del espectáculo y le dedicó tiernos mensajes de felicitación por este importante paso en su carrera.

Los tiernos posteos de Valeria Mazza para su hija Taína Gravier

En las imágenes difundidas por Valeria Mazza en su cuenta de Instagram, se puede ver a Taína Gravier desplegando todo su talento para el canto, en una puesta en escena que también incluyó coreografías, cambios de vestuarios y diferentes cuadros musicales. La joven se presentó tanto en solitario como acompañada, y dejó en evidencia su entusiasmo y compromiso con el proyecto artístico.

Valeria Mazza y Taína Gravier//Instagram

Emocionada de verla disfrutar de esta experiencia, la exmodelo expresó sus sentimientos con unas emotivas palabras que acompañaron las imágenes de la actuación de su hija. “Felicitaciones Taína Gravier, qué orgullo verte hacer lo que te gusta y disfrutar cada paso”, escribió.

Posteo de Valeria Mazza para su hija Taína Gravier//Instagram

Sin embargo, ese no fue el único posteo que la top model quiso dedicarle a la joven. En otra de las postales que compartió en redes sociales, profundizó sobre el proceso que atravesó la adolescente hasta llegar a este momento y destacó el esfuerzo que implicaron los meses de preparación.

“Amo verte, escucharte. Después de acompañarte todos estos meses de pruebas, ensayos, inseguridades, dudas y miedos, sentirse tan segura y disfrutando el escenario me llena de orgullo”, manifestó Valeria Mazza, feliz por el logro de su hija sobre el escenario.

Valeria Mazza y Taína Gravier//Instagram

El pasado artístico de Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza

Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier avanza en su propio camino artístico, vínculada a la exposición pública desde que nació, la joven desde temprana edad comenzó a interesarse por el escenario. Por ese motivo, durante su etapa escolar en el colegio Northlands, Taína participó de diferentes actos y producciones musicales de la institución.

A comienzos de este año, la joven contó que había finalizado sus estudios secundarios y que decidió continuar su preparación en el área de las artes escénicas. Actualmente asiste al Instituto Argentino de Musicales (IAM), una reconocida escuela dedicada a la formación de artistas integrales.

Valeria Mazza y Taína Gravier//Instagram

El establecimiento está dirigido por Ricky Pashkus y Fernando Dente, dos figuras destacadas del teatro musical argentino. Su propuesta académica se extiende durante tres años e incluye entrenamiento en actuación, canto y danza, además de herramientas orientadas a facilitar la inserción laboral de los estudiantes.

En este proceso la adolescente, cuenta con el acompañamiento permanente de Valeria Mazza, quien sigue de cerca cada avance de su hija y suele estar siempre en sus presentaciones artísticas, demostrando su respaldo a las decisiones que Taína Gravier toma para su futuro.