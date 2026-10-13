Los rumores de separación que Julieta Prandi había desmentido meses atrás

Julieta Prandi fue protagonista de distintos comentarios sobre su vida personal antes de que se diera a conocer su compromiso con Emanuel Ortega. En ese contexto, una serie de versiones tomó notoriedad durante julio y generó múltiples reacciones alrededor de la pareja que ya había estado bajo observación en otras oportunidades. Los rumores de crisis quedaron centrados en esa situación que la actriz desmintió rápidamente.

A meses de su casamiento, Julieta Prandi ya había atravesado fuertes rumores de separación

El presente de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a quedar en el centro de la atención mediática, pero no es la primera vez que la pareja enfrenta versiones sobre una supuesta crisis. Mucho antes de que surgieran especulaciones vinculadas a un posible paso por el altar, ya circulaban señales que apuntaban a un distanciamiento entre ambos. A mediados de julio, con los rumores surgiendo constantemente, fue la propia actriz quien decidió romper el silencio y dejar en claro cómo estaba su relación.

Julieta Prandi y Enmanuel Ortega

La relación de la pareja comenzó durante la pandemia y, con el paso de los años, se consolidó como una de las historias más conocidas del ambiente. En julio de este año, las versiones sobre una separación tomaron impulso luego de que se comentara en televisión que el vínculo habría llegado a su fin, aunque todavía no existía una confirmación por parte de los protagonistas. Uno de los programas que abordó el tema fue LAM (América), donde Pilar Smith presentó la información con cautela.

“Julieta Prandi, Emanuel Ortega. Una pareja hermosa que se conoció en pandemia, que estaba muy feliz, muy contenta. Pero bueno, esto es así. Como las relaciones empiezan... terminan”, expresó al aire. A continuación, Ángel de Brito sumó otra versión que comenzaba a circular y que vinculaba a Julieta Prandi con Guido Sardelli, integrante de Airbag. “Que ella habría vuelto con el Airbag”, comentó el conductor, alimentando las especulaciones sobre el supuesto final de la historia con Emanuel Ortega.

Julieta Prandi

La reacción de la artista no tardó en llegar. Consultada por un cronista de Los Profesionales con Flor (El Nueve), la conductora negó de manera categórica que estuviera separada de Emanuel Ortega y explicó cómo había tomado conocimiento de la noticia. “Ayer estábamos cenando en casa, empezaron con esos mensajes. Me empezó a estallar el teléfono”, relató, al recordar el momento en que comenzaron a multiplicarse las consultas sobre su relación.

La dura respuesta de Julieta Prandi cuando fue consultada por los rumores de separación

Lejos de mostrarse sorprendida por la existencia de versiones sobre su vida privada, Julieta Prandi señaló que no era la primera vez que debía responder a un rumor similar. “Creo que es la tercera vez que me vienen a buscar por lo mismo”, sostuvo. Además, comparó el episodio con otras informaciones inexactas que habían circulado anteriormente sobre ella y que también habían requerido aclaraciones públicas. Para la conductora, se trataba de una situación que ya había atravesado en más de una oportunidad.

Durante el móvil, hizo referencia a cómo vive este tipo de especulaciones. “Me molesta y me molesta dar explicaciones. O sea, nada, está todo bien”, afirmó. Cuando le consultaron sobre otro de los indicios que suelen utilizarse para alimentar versiones de crisis, relacionado con movimientos en redes sociales, fue contundente. “No, seguimos igual. A ver, no tengo por qué explicar lo que hago con mis redes. Ya hasta acá es el límite, me parece, ¿no? A quién sigo o dejo de seguir es un montón”, expresó.

En el mismo intercambio apareció también la supuesta reconciliación con Guido Sardelli. Ante la consulta, Julieta Prandi respondió de manera breve y aclaró que aquella historia pertenecía al pasado. La escena terminó adquiriendo un tono aún más revelador cuando Emanuel Ortega llegó al lugar donde ella se encontraba trabajando. Según explicó la propia conductora, el cantante había sido quien la trasladó hasta allí. “Ay, chicos. Vivo con Emanuel y me acaba de dejar en la radio. Gracias”, concluyó.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi atravesó meses atrás un período marcado por distintas versiones sobre su situación sentimental junto a Emanuel Ortega, un escenario que tomó relevancia mucho antes de que se conociera sobre su compromiso. Con el paso del tiempo, aquellos comentarios quedaron como un antecedente dentro de la historia de la pareja y permiten reconstruir cómo se desarrolló uno de los episodios más comentados alrededor de su vínculo antes de su ahora confirmada separación.

VDV