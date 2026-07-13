Valeria Mazza: “Yo he vivido varias vidas en una vida”

La figura de Valeria Mazza trasciende las pasarelas y las portadas de revistas internacionales que protagonizó durante décadas. Actualmente, a sus 54 años, la empresaria disfruta de un presente equilibrado junto a su marido, el empresario Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos —Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína—, quienes conforman el pilar fundamental de su vida cotidiana y son su mayor orgullo. En una charla profunda con Angie Landaburu, en el podcast Angeles y demonios, la ex modelo reflexionó sobre su recorrido y afirmó con convicción: “Yo he vivido varias vidas en una vida”. Al mirar hacia atrás, experimenta una sensación constante de sorpresa por los hitos alcanzados y las experiencias acumuladas a lo largo de los años.

Valeria Mazza reflexionó sobre todo lo vivido en su carrera



Valeria Mazza: Un recorrido marcado por el asombro



Para Valeria, el paso del tiempo no significa una pérdida de entusiasmo, sino todo lo contrario. Valeria aseguró que su vida se compone de múltiples etapas, tan ricas y diversas que, al rememorar momentos específicos, le resulta impactante la magnitud de su propia historia. Este asombro genuino se convierte en su motor principal y le permite valorar cada vínculo construido en el camino, tanto en el ámbito profesional como en el personal.



Durante el intercambio, la modelo hizo referencia a sus años de mayor exposición y su conexión con figuras que marcaron la cultura popular. Al recordar un momento particular frente a la pantalla, reflexionó: “Los otros días, por ejemplo, veía ‘Love Story’, la serie, y digo: nosotros los conocimos, estuvimos con ellos, o sea con Carol y John”. Con estas palabras, Valeria aludió a la miniserie sobre John F. Kennedy Jr. y su esposa, Carolyn Bessette-Kennedy. Esta pareja ocupó el centro de la atención mediática internacional durante los años 90, periodo en el cual Valeria también dominaba las pasarelas del mundo y compartía, en ocasiones, los mismos círculos sociales de la élite global.

Valeria Mazza junto al diseñador Giorgio Armani.

La importancia según Valeria Mazza de la mirada curiosa

Valeria hizo hincapié en la necesidad de nunca perder el “poder de la sorpresa”, una capacidad que, según ella, mantiene la mente abierta y el corazón receptivo. Al mencionar su experiencia personal como ejemplo, explicó que el asombro no tiene fecha de caducidad, sin importar la cantidad de éxitos previos o el alcance global de su carrera. La clave, según su perspectiva, reside en integrar el pasado con el presente sin que las vivencias anteriores se vuelvan cotidianas o pierdan su valor emocional.

Valeria Mazza a los 54 años hizo un balance de su profesión.



Esta mirada retrospectiva confirma que, a pesar del paso de los años y de haber alcanzado cimas que parecían inalcanzables al inicio, su esencia sigue intacta. Lejos de quedar atrapada en la nostalgia o en la inercia del recuerdo, ella elige atesorar cada vivencia como un regalo valioso que ayudó a construir a la mujer que es hoy.

Valeria Mazza demuestra así que su mayor éxito no reside únicamente en la fama, el dinero o el reconocimiento, sino en la plenitud de haber sabido aprovechar cada puerta que se abrió, viviendo cada día con la misma curiosidad que sintió al comenzar su carrera.