El look total black de Valeria Mazza para una noche de gala en Bariloche: encaje brillante, estilo romántico y botas de cuero

Valeria Mazza deslumbró, una vez más, con una apuesta de alto impacto. La conductora posó desde Bariloche con un look total black, una de las tendencias más fuertes de la temporada invernal, y se llevó todos los halagos en redes sociales. Su atuendo con el color negro como protagonista se combinó con botas de cuero logrando una fórmula original y fashionista.

El particular look ideal para la noche que impone Valeria Mazza

Las noches de invierno en Bariloche son el escenario perfecto para desplegar looks elegantes, y Valeria Mazza volvió a demostrar por qué es un ícono de estilo. Invitada a la apertura de la temporada invernal en el Hotel Catedral Patagonia, la modelo eligió un impecable y elegante look total black que fusionó romanticismo, glamour y modernidad.

Fiel a una estética clásica pero siempre actualizada a las últimas tendencias, Valeria Mazza sorprendió con un vestido largo de encaje en tonalidad negra que se destacó por sus delicadas transparencias y sus sutiles aplicaciones brillantes. La pieza, de inspiración romántica, fue acompañada por botas altas de cuero, una combinación que pisa fuerte esta temporada y que es ideal para la noche.

Valeria Mazza y su esposo Alejandro Gravier

En el álbum de fotos que compartió en su cuenta de Instagram, Valeria Mazza muestra en detalle su look. Su vestido de encaje con brillos se robó todas las miradas ya que lejos de aportar un brillo excesivo a la prenda, los destellos reflejan la luz de manera sutil y realzan la textura de la tela.

El diseño presenta cuello alto, mangas largas confeccionadas íntegramente en encaje y una silueta amplia con falda de largo midi, que generaba movimiento con cada paso. La mezcla entre las transparencias estratégicas y el forro negro que lleva debajo de la pieza logró un equilibrio perfecto entre sensualidad y sofisticación.

Valeria Mazza

Valeria Mazza sabe que el encaje continúa siendo uno de los tejidos favoritos de las grandes firmas internacionales, por lo que no dudó en llevarlo para esta ocasión tan especial en el Sur del país. Además, el vestido que lució se caracteriza por su estilo romántico gracias a su silueta femenina y sus terminaciones delicadas.

Por otro lado, la elección de vestirse completamente de negro no es casualidad ya que es una de las fórmulas más elegantes dentro del universo fashion. El total black que llevó Valeria Mazza no solo estiliza la figura, sino que también permite jugar con diferentes materiales y texturas sin perder armonía. En su outfit, la riqueza visual estuvo dada por la mezcla entre el encaje con efecto brillante y el cuero de las botas, dos materiales que generan un interesante contraste sin salir de la misma paleta de color.

Valeria Mazza junto a su hijo Benicio y su esposo Alejandro Gravier

Valeria Mazza apostó por la combinación estrella del invierno: vestido romántico y botas de cuero

Cabe mencionar que otro detalle que terminó de definir el look de Valeria Mazza fue la elección del calzado. En lugar de optar por sandalias o stilettos, como suele usarse en este tipo de vestimentas, la top model llevó botas altas de cuero negro, una de las tendencias predilectas en los días fríos.

El modelo de caña alta y taco fino ayudaron a modernizar el vestido midi brindándole un aire urbano y street style. Estas botas son cada vez más elegidas por las celebridades e influencers porque reemplazan los clásicos zapatos de fiesta ofreciendo comodidad, abrigo y una imagen contemporánea más elegante.

Para completar su estilismo, apostó por un cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje natural, de acabado luminoso, que reforzó la elegancia sin competir con el vestido y calzado. De esta manera, el look total black de Valeria Mazza para una noche de gala en Bariloche se llevó todas las miradas. Un vestido con encaje brillante y estilo romántico combinado con botas de cuero fue la fórmula fashionista y sofisticada que lució la modelo durante la apertura de la temporada invernal de un reconocido hotel en la Patagonia.