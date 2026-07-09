Valeria Mazza: “El paso del tiempo es inevitable, yo no lo vivo con presión y hasta me da risa”

Valeria Mazza marcó una época dentro de la moda y se convirtió en una de las modelos argentinas con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. A lo largo de su trayectoria, trabajó en importantes escenarios del mundo y se consolidó como una referente de la industria.

Valeria Mazza

En una reciente entrevista con Angie Landaburu para el ciclo Ángeles y Demonios, la modelo habló sobre el paso del tiempo, las críticas que recibe y la manera en la que atraviesa los cambios propios de los años. Durante la conversación, Valeria Mazza aseguró que no vive este proceso con presión y que prefiere transitarlo con humor y naturalidad.

Valeria Mazza habló de las críticas sobre el paso del tiempo

Consultada sobre cómo atraviesa el paso de los años y los comentarios que suelen aparecer alrededor de las figuras públicas, Valeria Mazza aseguró que lo vive con tranquilidad. “El paso del tiempo es inevitable. Yo no lo vivo con presión en absoluto”, expresó durante la entrevista con Angie Landaburu.

Además, se refirió con humor a las opiniones contradictorias que suelen surgir en torno a su imagen. “Me da mucha risa que a veces los comentarios son tipo: ‘Uy, el paso del tiempo cómo se ve, ya está vieja’ y al lado otro comentario tipo ‘Está re hecha’. Y yo digo: ¿O estoy vieja, o estoy hecha? Al final, ¿cómo es?”, comentó.

La importante reflexión de Valeria Mazza

Durante la charla, Valeria Mazza también explicó la importancia de separar su profesión de su vida personal. “Este es mi trabajo, no es mi vida. Es parte de mi vida, pero yo tengo una vida más allá de esto, donde creo que tengo como los valores bien puestos”, señaló.

Valeria Mazza

En ese sentido, Valeria Mazza reconoció que cuidarse y sentirse bien forma parte de su bienestar, aunque aclaró que no lleva una rutina basada únicamente en la disciplina o las exigencias. Según contó, prefiere disfrutar, darse gustos y encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y los momentos de disfrute, asegurando que vive cada etapa de su vida de manera normal y tranquila.