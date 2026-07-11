Angie Landaburu dio cátedra de estilo sobre cómo usar los pantalones capri de día y de noche

Los pantalones capri regresan con fuerza este 2026 para posicionarse como una pieza imprescindible del armario contemporáneo. Angie Landaburu, referente de estilo, adoptó esta tendencia con propuestas que fusionan comodidad y una sofisticación propia del street style parisino.

Angie Landaburu sorprendió en las calles parisinas con pantalones capri.

Angie Landaburu: el equilibrio perfecto para un look urbano y chic

Para sus jornadas diurnas, en las calles de París, Angie Landaburu optó por una estética relajada pero cuidada. En una de sus publicaciones de Instagram posó, junto a su hijo Alessandro, con un pantalón capri de cuadros vichy, una elección que evoca un aire vintage renovado y muy fresco. Lo combinó con una musculosa básica blanca y zapatillas deportivas de diseño minimalista, logrando así un outfit funcional que no sacrifica la elegancia.

Angie Landaburu con su hijo Alessandro en Francia con pantalones capri en clave urbana.

Esta fórmula de estilo resalta la versatilidad de los capri, los cuales dejan de ser simples pantalones a media pantorrilla para convertirse en auténticos aliados de la vida urbana. El uso de calzado plano o zapatillas permite que el look se sienta moderno y sin pretensiones, ideal para paseos o actividades cotidianas bajo el sol. La clave que transmite Angie es clara: la sencillez en las prendas superiores es fundamental cuando el protagonista es un pantalón de corte tan particular.

Una noche sofisticada con el sello de Angie Landaburu

Cuando cae el sol, el enfoque cambia radicalmente. En un look nocturno en las calles de París, Angie Landaburu elevó la apuesta al integrar unos capri negros de corte sastre. El contraste es absoluto: sumó un top oscuro, una chaqueta estructurada y zapatos de tacón alto con detalles brillantes.

Angie Landaburu y los capri en versión noche.

La elección de accesorios, como una cartera de lujo clásica, refuerza la idea de que los capri funcionan perfectamente en entornos formales si se eligen los complementos adecuados. El tacón destalonado es, en este contexto, un aliado estratégico que alarga la silueta y equilibra la longitud del pantalón, confirmando la capacidad de esta prenda para adaptarse a eventos de noche.

Un legado que se renueva en las grandes pasarelas

El pantalón capri posee una rica historia en la moda, la cual comenzó en 1954 cuando Audrey Hepburn los lució con una camiseta marinera, convirtiéndolos en un icono de elegancia y distinción. Hoy, esta prenda trasciende su pasado para consolidarse como una certeza en las colecciones Primavera/Verano 2026.

La actriz Audrey Hepburn fue la pionera en usar los pantalones capri.

Firmas de renombre internacional reinterpretan esta temporada esta prenda bajo ópticas fascinantes: Dries Van Noten apostó por su belleza inherente, convirtiéndolos en una pieza destacada, Akris construyó los diseños con un estilo sartorial, casi arquitectónico; y Ralph Lauren logró una americanización impecable de la prenda para esta temporada.

Ralph Lauren, Dries Van Noten y Akris.

Con dos looks totalmente distintos, Angie Landaburu reafirmó que los pantalones capri son la pieza clave para quienes buscan redefinir su estilo con audacia y mucha seguridad en este 2026.