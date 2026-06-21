Valeria Mazza habló de su relación con las novias de sus hijos, Tiziano y Benicio Gravier

Valeria Mazza es una de las figuras más emblemáticas de la moda a nivel internacional. Con más de tres décadas de trayectoria, logró consolidar una imagen asociada al éxito profesional y a una sólida vida familiar junto a su esposo, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos, Tiziano, Benicio, Balthazar y Taína. Sin embargo, hay una faceta de su vida que suele mantenerse alejada de las cámaras: la de suegra. Sobre este aspecto poco conocido, la modelo brindó algunos detalles durante su paso por Otro día perdido (eltrece), el programa conducido por Mario Pergolini.

La reacción de Valeria Mazza cuando Tiziano Gravier llevó a su primera novia

En una entrevista que mantuvo mano a mano junto al conductor del ciclo de entrevistas y a su hijo Tiziano Gravier, Valeria Mazza se sometió al jugoso ping pong de preguntas y respuestas. Allí, la empresaria fue consultada sobre su rol como suegra. En medio de la charla, Mario quiso saber cómo fue el proceso de presentar una novia a la familia, sobre todo con una suegra tan famosa a nivel mundial.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, junto a sus cuatro hijos | Instagram

Lejos de ser una situación planificada, la respuesta del joven de 24 años llegó con total naturalidad. “Hay que preguntarle también a Benicio", comenzó diciendo buscando el apoyo en su hermano. En esta línea, contó su experiencia: "Yo estuve novio un tiempo en su momento, cuando todavía estaba en el colegio los primeros años afuera. Y entonces era como que ya era una situación más amigable, porque ya era conocida. Pero fue como de a poco”, explicó entre risas.

Sin embargo, la conversación derivó rápidamente en las reacciones familiares ante la presencia de una nueva integrante. Evelyn Botto, se prendió al debate y defendió la postura de la rubia: “Te viene alguien de afuera que no conozco y enseguida te voy a hacer un escáner”, bromeó, generando una serie de reacciones en todos los integrantes del equipo que quisieron conocer la palabra de Valeria.

Tiziano Gravier y Valeria Mazza en Otro día perdido (eltrece) | Instagram

Valeria Mazza contó cómo es cómo suegra

Según el testimonio de Tiziano Gravier, su madre es “buena persona”, aunque dejó entrever que hay una particularidad que presenta Valeria Mazza a la hora de conocer a alguna novia de sus hijos. Sin entrar en detalles ni profundizar en una nuera en particular, la experta en moda aseguró que ella es “divina”, pero que “No soy una persona muy sensible”, sino más bien pragmática. Para ejemplificarlo, comparó esas presentaciones con una clásica escena familiar: “Es como cuando invitás a alguien a comer y ponés una fuente de milanesas sobre la mesa. Todos le dicen: ‘Dale, servite rápido porque te vas a quedar sin milanesas’”.

Cabe destacar que, madre e hijo mostraron una gran complicidad durante toda la charla, con una dinámica cargada de humor y cercanía que sorprendió a todos los presentes. “¡Qué bueno que invites a un invitado que desmienta a otro! Bueno no a desmentir, sino a revisar un poquito las anécdotas”, dijo el atleta con humor.

Entre risas y anécdotas, Valeria Mazza mostró una de las facetas menos conocidas: la de suegra. Aunque evitó ahondar en detalles y cuidó la intimidad de sus hijos Tiziano y Benicio, la modelo compartió una de las emociones y vivencias que va experimentando como mamá a medida que sus hijos van creciendo y van conformando sus propias familias.