Vanesa Wasinger: su faceta actriz

Vanesa Wasinger (31) empezó su carrera como modelo desde muy chica y en su provincia, Santa Fé. “Pero con el tiempo me fue interesando la TV. Estudiar actuación fue de la mano con el modelaje”, le contó a CARAS la actriz, quien hace dos años saltó a la popularidad como la azafata de Jorge Lanata en los sketches del recordado ciclo televisivo PPT.

Vanesa Wasinger, la actriz revelación.

Vanesa contó cómo vive su debut teatral y su presente como modelo

“Hoy hago ciertas campañas gráficas y catálogos, pero lo que más me interesa es el teatro. Me gusta y me sirve para abrirme camino en el mundo del showbiz”, agregó Vanesa, quien integra el staff de la comedia “Los sospechosos del piso 10”, obra que se presenta en Mar del Plata.

“Es mi primera temporada. Cuando me llamaron para ser parte no lo podía creer. Y más junto a un elenco de grandes actores. Estoy viviendo algo que nunca imaginé. Hacemos funciones todos los días a las 23:00 horas en el Teatro Olympia y me gusta muchísimo, la paso muy bien y me divierto. Todos nos llevamos muy bien, hay buena onda, y es increíble. Me quedo toda la temporada en Mar del Plata”, explicó Vanesa, cuyo personaje se llama “Lola”, una chica vecina de una pareja. “Ella solo quiere divertirse y pasarla bien”, detalló.

La actriz y modelo habló sobre su rol en la comedia “Los sospechosos del piso 10”, en Mar del Plata.

Sin pareja por el momento, Wasinger admite que hoy sus pensamientos están “enfocados en mi trabajo. Le estoy poniendo muchas energías a la temporada, aunque si alguien me enamora, estoy abierta a estar en pareja. De otro me enamora que sea inteligente, comprensivo, compañero”.

Hasta mediados de marzo, seguirá con la obra en “La Feliz”, para luego continuar en la calle Corrientes. “Me tiene muy ansiosa ese proyecto”, concluyó por último Vanesa Wasinger, feliz con su presente.

Fotos: F. De Bártolo.