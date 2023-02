Recientemente, una famosa pareja de Estados Unidos anunció su compromiso. De quién se trata: de la cantante Vanessa Hudgens quien se va a casar con el jugador de béisbol Cole Tucker.

La estrella de, entre otras, la película High School Musical, conoció al simpático deportista en en en sus clases de meditación, actividad de la que ella disfruta mucho. Las clases eran por zoom, y en una de las sesiones ambos de conocieron. Luego, el jugador no dudó en preguntarle a la actriz si podía hablarle por privado.

Hudgen y Tucker: un beso sobre el río.

Vanessa Hudgens accedió: ella no tenía idea de que se trataba de uno de los jugadores de béisbol más prometedores de Estados Unidos. En 2019, luego de debutar en la primera división del sistema de ligas norteamericano, ya se destacaba como una estrella del deporte.

'La verdad es que cuando le vi en Zoom no me percaté de que se trataba de un jugador de béisbol. Cada vez que hablábamos siempre le acababa interrumpiendo. Me encantaba hacerlo', comentó en una entrevista Vanessa Hudgen, divertida.

Vanessa Hudgens impone tendencia

Hace un tiempo se la pudo ver a Hudgens en la gala de los SAG Awards 2022. Fue una de las estrellas mejor lookeadas de la noche: deslumbró con un vestido largo verde, con un tajo profundo en su pierna izquierda.

Reese Witherspoon, Vanessa Hudgens, Elle Fanning.