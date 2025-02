La relación entre Hernán Caire y Sabrina Rojas fue uno de los romances más comentados de los años 90. Sin embargo, su historia de amor, que comenzó en medio del bullicio del espectáculo, terminó debido a infidelidades y las exigencias de sus carreras.

El inicio de su romance

En 1997, Hernán Caire estaba dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Tras trabajar en programas como Jugate Conmigo y Brigada cola, lanzó su primer álbum, titulado con su nombre, y emprendió una gira llamada Tour 97. Fue durante esta gira que conoció a Sabrina Rojas, quien era una de sus bailarinas. La química entre ambos fue inmediata, y comenzaron un noviazgo que duraría tres años.

Para Rojas, hoy conocida por conducir Pasó en América en América TV, este fue uno de sus primeros trabajos en el medio. La pareja disfrutó de un romance apasionado, aunque no exento de altibajos.

En 1998, Caire comenzó a conducir A pleno sábado, un programa de música que luego cambió su nombre a Siempre sábado y finalmente a Pasión de sábado. Este nuevo desafío profesional marcó un punto de inflexión en su relación. La exigente agenda de Caire y el crecimiento de sus respectivas carreras llevaron a la pareja a tomar caminos diferentes.

El motivo de la separación

En 2016, durante su participación en Showmatch, Sabrina Rojas reveló que Caire le fue infiel mientras estaban juntos. En una de las galas, mientras bailaba cumbia, Ángel de Brito le preguntó por qué no dominaba ese ritmo, considerando que había comenzado su carrera junto a Caire. Rojas, con una sonrisa, respondió: “No podía ir al piso de Pasión de sábado porque, de lo contrario, mi ex no podía levantarse a las bailarinas”. Este comentario dejó en claro que las infidelidades fueron uno de los motivos de su separación.

Una relación cordial en el presente

A pesar de los altibajos, Caire y Rojas mantienen una buena relación en la actualidad. En 2021, durante una entrevista en el programa A la tarde, Rojas recordó su vínculo con Caire y admitió que no le gustaba Pasión de sábado, pero lo veía solo por él. “Si no hubiese salido con el conductor, no lo habría visto. Jamás pisé el estudio. Salí un tiempo con él, como 3 años. Le mandamos un beso”, afirmó.

Además, en su actual ciclo junto a Tartu, Sabrina Rojas rememoró su noviazgo con Hernán Caire y destacó que, cuando estaban juntos, ella tenía apenas 18 años. A pesar de todo, conserva buenos recuerdos de esa etapa de su vida.