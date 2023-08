Luis Miguel se encuentra en la Argentina para brindar diez shows en el Movistar Arena. Hasta el momento, ya dio tres conciertos, mientras todos los medios de comunicación hablan de él. También, muchas famosas contaron cómo lo conocieron en visitas anteriores que hizo a nuestro país.

Una de ellas, fue Nazarena Vélez, quien esta noche dio detalles hasta ahora desconocidos de su encuentro con el mexicano, cuando ella estaba en pareja con Hernán Caire.

Luis Miguel en la Argentina.

El encuentro con Luis Miguel que Nazarena Vélez le ocultó a Hernán Caire

Nazarena Vélez comenzó contando que fue una amiga suya que era productora, quien la invitó a conocer a Luis Miguel junto a otras cinco modelos.

Como era fan, aceptó enseguida y fue a cenar con el artista a su habitación. Allí había almendras y champagne. Y é charlaba con todas las invitadas muy amablemente.

"Yo tenía 23 años y él 25", señaló la mamá de Barbie Vélez. Por lo tanto, fue en 1995 aproximadamente.

"Él estaba sentado y observaba todo", continuó contando Nazarena Vélez. Y agregó: "Nos preguntaba a qué nos dedicábamos. Yo en ese momento conducía el programa 'A puro sábado'".

La angelita aclaró de entrada, que no pasó nada entre ellos. Por un lado porque ella era muy chica y estructurada y, por el otro, porque estaba en pareja con Hernán Caire.

Yanina Latorre le preguntó si le había contado a su novio sobre este encuentro y la panelista confesó que no. Recién lo hizo cuando se separaron.

Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez luego indicó que fue al baño y al salir, Luis Miguel había echado a todos para quedarse a solas con ella. "Me preguntó si quería quedarme a dormir", aseguró la ex de Hernán Caire. Y, si bien le dijo que no, el cantante le pidió a su chofer que la llevara hasta su casa.

Por último, la angelita reveló que Luis Miguel le regaló una remera suya y que al despedirse, él le mordió su labio.