Quién es Vero Vega, productora de moda y conductora reconocida en Paraguay y en el mundo

Vero Vega se ha convertido hace pocos meses en embajadora de marca país, un reconocimiento otorgado por el ministerio de la industria y comercio del Paraguay, lo que la convierte en referente de la moda y la cultura del vecino país. Vega es asesora de imagen, pero sobre todo una embajadora de la moda y el lifestyle paraguayo a través de su programa “Vero Vega Presenta en Unicanal”.

En la reciente edición de revista CARAS, la conductora posó con un poncho sesenta listas o paraí, una prenda típica del Paraguay, reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial y cultural, y habló de su presente.

Vero Vega es marca país y embajadora del lifestyle de Paraguay.

Al frente desde hace dos años de su programa, la destacada conductora pudo verter allí toda su formación y conocimiento en moda, para potenciarlo a través de la pantalla y dar un espacio a todo lo que hoy produce este país hermano dentro del rubro.

“Los años pasaron y mi vida en Paraguay me permitió empezar a formarme y descubrir que la moda era mi profesión. También me capacité en Argentina, Milán, Estados Unidos. Es una vocación que mantengo. Siempre supe también que la tv era el lugar en el que quería plasmar todo lo aprendido. Ni bien empecé la carrera tuve bloques de moda en distintos canales logrando el programa propio hace casi dos años, en dos canales muy prestigiosos del país”, contó Vero.

La conductora posó con un poncho sesenta listas o paraí, una prenda típica de su tierra

Vero Vega definió su estilo y también el de su exitoso programa de TV

"A mi estilo lo definí con el correr de los años, se va consolidando. Mutó cuando fui madre, con mis 30, 40 y 50. Siempre mantengo prendas clásicas que me gustan mucho, los buenos géneros, buenas camisas y texturas. Invierto mucho en accesorios porque creo que te pueden definir el look, como un buen calzado, cartera, y trascienden con el tiempo. Conquisté un espacio donde comunicamos a través de las prendas que uso, de lo que llevan pues to los invitados y el mensaje que dejan con sus palabras", explicó la conductora.

Y sobre su programa dijo: "Tenemos varios bloques superinteresantes donde hablamos del estilo de algún personaje que nos interesa conocer, hacemos una agenda donde también contamos lo que está pasando en Asunción, tenemos una mesa muy a lo Mirtha Legrand –porque me crie viéndola– y hablamos de distintos temas en un ambiente que resulta cómodo y la gente agradece desde sus hogares.

Fotos: Gabriel Machado.

Agradecimientos: Javier Saiach, Adrián Brown. Estilismo Caro Merghedian

Instagram @verokveg