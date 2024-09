Julieta Poggio es una de las figuras más juveniles e icónicas de la moda del momento. Su estilo a la hora de vestir da mucho de qué hablar, ya que algunas prendas son un tanto polémicas con las que inspira a todos sus seguidores.

Sin embargo, la it girl esta vez apostó por un look totalmente canchero que se infiltra en una de las épocas que se encuentra en tendencia actualmente: los 2000´s. Así, la ex Gran Hermano se sumó a esta corriente que vuelve a imponerse en las pasarelas.

El look inspirado en los 2000´s de Juli Poggio

Es un hecho que la moda es cíclica y siempre se retrotraen piezas icónicas de épocas precedentes. Así, vuelve el furor del estilismo de los 2000´s con sus prendas icónicas como las minifaldas o los jeans tiro bajo que marcaron un antes y después en la industria.

Las it girl pisan fuerte en las redes con las últimas prendas en tendencia inspiradas en esa década. Una de ellas es Julieta Poggio, quien se hizo muy reconocida gracias a Gran Hermano y, desde allí, demostró su enorme talento para realizar múltiples actividades artísticas.

Juli Poggio

Poggio es una influencer de moda con todas las letras, ya que inspira a sus miles de seguidores con las ultimas tendencias de el mundo de la moda. En cada post, la joven deja una huella imborrable con un estilo canchero, juvenil y sexy.

En su cuenta de Instagram, la modelo subió unas imágenes con prendas emblemáticas de esa década con la descripción: “2000’s por los siglos de los siglos amén”. De esta manera, Juli se presenta con un conjunto de plush con una boina del mismo material, una píeza muy utilizada por figuras como Britney Spears en su juventud.

Juli Poggio

La influencer no solo sorprendió con este outfit, sino que brindó otra clase de estilo con un gran atuendo de la misma tendencia. Julieta Poggio se mostró con una campera corta con minifalda, ambos con un diseño único, que combinó con stilettos negros: unos zapatos clásicos con un look trendy.

De esta manera. Juli Poggio se afirma como una verdadera it girl que pisa fuerte dentro del ámbito de la moda. Con looks sexys y juveniles, la joven brinda clases de estilo a través de sus redes sociales.

N.L