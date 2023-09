Verónica Lozano es mamá de una joven adolescente, Antonia, que ya tiene 14 años, y como cualquier otra chica de su edad, a veces entra en las típicas discusiones con su madre. En esta ocasión, fue la conductora quien explicó una actitud que encuentra desconcertante y molesta por parte de su hija.

A pesar de que Vero Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez eligieron criar a Antonia de manera liberal y mantienen una excelente relación con ella, no pueden evitar los desacuerdos que surgen entre madre e hija durante la adolescencia, una etapa que suele ser complicada.

La familia de Verónica Lozano

Recientemente, la conductora de "Cortá por Lozano" compartió un video en sus historias de Instagram donde habló sobre la actitud que más le molesta de su hija. En el video publicado por ella misma, donde confesó estas actitudes irritantes, comenzó diciendo: "Los misterios de vivir con una adolescente..."

¿Qué es lo que más le molesta a Vero Lozano sobre su hija?

Luego, expresó su frustración: "Nunca responde los mensajes ni contesta el teléfono, aunque siempre tiene el celular en la mano. Cuando le pregunto: '¿Por qué no me respondes?', me mira con indiferencia y dice: '¿Me llamaste? Lo tenía en silencio, no lo escuché'".

Antonia, la hija de Vero Lozano

Vero Lozano, indignada con la actitud de su hija, añadió: "Pero criatura de Dios si tenés todo el día el celular en la mano ¿cómo no te vas a dar cuenta? Ahora bien cuando la niña necesita algo... me llega una catarata de mensajes de 'mamá, mamá, mamáaaa'".

La conductora de Telefé hizo estas declaraciones en Instagram mientras esperaba a su hija. Pocos minutos después, compartió una foto donde informaba que había logrado localizar a Antonia caminando con una amiga. "Por suerte sí escucha la bocina", reveló entre risas.

Antonia, la hija de Vero Lozano

Verónica Lozano no está sola en esta batalla. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a recibir numerosos mensajes de madres igualmente frustradas. Una seguidora sugirió: "Yo les tiro un localizar por el find de my iPhone. Aunque lo tengan en silencio les suena. Me odian pero es infalible". La conductora también admitió que ella hace lo mismo: "Confieso que también lo hago".

SDM