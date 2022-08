Verónica Ojeda y Claudia Villafañe protagonizaron un bochornoso cruce al aire de Argenzuela de C5N conducido por Jorge Rial. El periodista sacó al aire a las dos madres de los hijos del fallecido Diego Maradona, pero la entrevista fue eclipsada por el tono fuerte de la madre de Dieguito Fernando Maradona.

En el programa estaba Verónica Ojeda al aire desde el móvil. Al vivo se le unió Claudia Villafañe por teléfono, que advirtió que no estaba viendo la Tele porque estaba en la calle, pero que quería saber qué mentiras estaba diciendo Verónica, porque empezó a recibir mensajes de sus amigas sobre lo que ella estaba comentando.

Verónica Ojeda estalló contra Claudia Villafañe: “Sos hipócrita, ¡Basta!”.

Verónica le frenó el carro a Claudia Villafañe y empezó con el enfrentamiento: “Ya empezamos mal, Claudia. Ya estás mintiendo, porque ya vos sos la Madre Teresa de Calcuta, siempre. Vos nunca hacés nada, vos siempre todo bien. ¡Basta!”.

La madre de Dieguito Maradona se enojó al escuchar de entrada que la expareja de Diego Maradona, no tenía la intención, de ceder y darle la razón a lo que ella estaba diciendo sobre un contrato de vinos con la marca de Maradona que Dalma y Gianinna firmaron, supuestamente hace un año, sin previo aviso a los otros tres herederos, Diego Jr. Jana y Dieguito Fernando.

Verónica Ojeda estalló contra Claudia Villafañe: “Sos hipócrita, ¡Basta!”.

Sobre este tema de “los vinos en Europa”, sobre el cual Verónica le pidió explicaciones a Claudia, la empresaria respondió: “A mí me llamaron y les pasé el contacto de los abogados para que vean el negocio y ninguno firmó, solo Dalma y Gianinna, pero nadie cobró un peso, y ahora ustedes van a viajar a Europa para firmar”.

Ojeda reconoció que van a ir hasta Europa para firmarlo porque quieren ver qué fue lo que ellas firmaron. Lo que le molesta a Verónica, es que haya las dos hijas de Villafañe hayan firmado ese contrato, supuestamente, hace un año y el resto de los herederos recién se dieron cuenta del negocio, por eso pide explicación, de por qué los cinco herederos, no estaban al tanto cuando Dalma y Gianinna cerraron el negocio de los vinos.

Verónica Ojeda estalló contra Claudia Villafañe: “Sos hipócrita, ¡Basta!”.

Claudia afirma que los abogados de todos los herederos sabían del negocio y apuntó a decir que la propia Verónica le dijo, que hay muchas cosas que los abogados hacen, que no se lo cuentan. “Cuando hay un negocio, se lo paso a las personas que lo tiene que resolver, porque la gente me llama a mí para los negocios y yo se los paso a los abogados, porque no los resuelvo yo. No soy quién, no tengo ese poder ni ese permiso”, afirmó Villafañe.

Ante la pregunta de Verónica, de “¿Por qué Dalma y Gianinna firmaron el contrato mucho antes que el resto de los herederos?” Claudia respondió que fue porque los otros herederos no quisieron responder, pero Ojeda refuto lo dijo y afirmó que ella no tenía idea de ese negocio. “Disculpame, pero a mí nadie me dijo nada. Yo me entero ahora, que Dalma y Gianinna firmaron”.

Verónica Ojeda estalló contra Claudia Villafañe: “Sos hipócrita, ¡Basta!”.

El ida y vuelta se puso mucho más tenso, cuando Verónica aseguró que Gianinna y Dalma viajaron a Europa para firmar el negocio de los vinos, por lo que el resto de los herederos hará lo mismo. Claudia negó que ellas hayan viajado para firmar el contrato y le advirtió que va a tener que comprobar eso que dice, ante la justicia.

“¡Vamos, Claudia, Vamos! A la justicia vamos todos”, gritó Verónica en tono sarcástico y redobló la apuesta. “Me cansa que sean tan hipócritas, me cansa que se hagan las buenas y no son nada buenas. La verdad, ya estoy cansada de la máscara que ponen en la Tele y que no sean realmente lo que son ¿Me entendés? Yo lo digo y me hago cargo de lo que hago”, dijo con efusividad y enojo Verónica, sin dejar hablar a Jorge Rial y a Claudia Villafañe.

Verónica Ojeda estalló contra Claudia Villafañe: “Sos hipócrita, ¡Basta!”.

Verónica Ojeda a Claudia Villafañe: “Conmigo no. Te vas a chocar contra un hierro gigante”

Verónica Ojeda y Claudia Villafañe libraron una de los cruces más polémicos de la semana y eso que recién es lunes y apenas empieza el mes. La madre de Dieguito le hizo una fuerte amenaza a Villafañe, luego de que la acusara de haber trucado las fotos en las que supuestamente Gianinna Maradona salía con la pareja de Villafañe: “¿Vos sabés que yo las truqué? ¡Conmigo no! Te vas a chocar contra un hierro gigante”.

Para rematar su enojo, Verónica Ojeda le recriminó a Claudia Villafañe el hecho de que haya salido en LAM y se hayan referido a Dieguito Fernando con el objetivo calificativo de “nene”, al decir que cada madre cuida a su nené como mejor le parezca y que en eso ella no se iba a meter. Es de aclarar que en esa entrevista, Claudia habló en general y usó la palabra "hijo" y "Dieguito".

“Conmigo no, Claudia. Y mi hijo se llama Diego Fernando Maradona, no “el nene” y si alguien tiene que preguntar algo sobre mi hijo, me lo preguntan a mí, no a vos”, apuntó Verónica Ojeda muy enojada. “No me digas así, menos del nene, porque a mí cuando me preguntan de Dieguito hablo con respeto y de vos también. No me digas así”, agregó Claudia Villafañe.