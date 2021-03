Verónica Ojeda reveló que Diego Maradona quería conocer un nuevo amor

Para sorpresa de muchos Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona madre de su hijo Diego Fernando hizo una importante revelación. Contó que el astro "quería ser feliz y conocer a una chica". “Estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”, contó Ojeda en su testimonio para el documental que realizó Infobae sobre la muerte de "el Diego".

Según Teleshow, esa "chica" se trataría de una empresaria del mundo de la decoración a la que había conocido cuando estuvo en una de sus propiedades trabajar. Según se supo hoy en "Los Angeles a la Mañana" esta diseñadora es amiga de Cinthia Fernández y Maradona le habría mandado un regalo justo cuando la candidata estaba con la angelita.

La mujer en cuestión es conocida como Jazmín Barbini y la presentaron en "LAM". Verónica inicio la relación con Diego en 2005 y ocho años más tarde llegó Dieguito Fernando como fruto de ese amor que no pudo perdurar en el tiempo.

Quien es Jazmín Barbini, la última mujer que enamoró a Diego Maradona

Es una empresaria que vende sillones y decoró la escenografía de "La Noche de el Diez". Verónica Ojeda se había contactado con ella por un sillón que quería para la casa. Este hecho fue en septiembre del 2020. Diego después de conocerla le mandó un ramo de flores e insistió para que vuelva: "Yo le dije en algún momento paso a verte Diego, se había como obsesionado conmigo, cuando me fui dijo quien es esa chica es muy fina parece buena mina la quiero conocer", contó Jazmín en "LAM".

"Yo tengo pareja y me jodía me decía 'te levantaste a Maradona'. Muchas veces me dijeron que vaya a verlo para animarlo y el día que falleció me llamaron y me dijeron que el día anterior estuvo todo el día preguntando por mi y me dijeron "sos la ultima mina en la que pensó Maradona".