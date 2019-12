Vicky Xipolitakis contó cómo mantiene a su hijo tras la separación

Vicky Xipolitakis vive uno de los momentos más especiales de su vida. La diosa griega se separó de Javier Naselli, hace más de seis meses, a quien denunció por violencia de género ni bien trascendió la ruptura.

Pero la modelo logró salir adelante gracias al amor de su pequeño, quien no tiene trato alguno con su papá. Alejada del empresario, Vicky celebró el primer año de Salvador Uriel con una fastuosa fiesta pero asumió que si no fuera por la ayuda económica de su padre, nada sería posible.

"A pesar de todo lo que viví y de lo que muchos puedan pensar, para mí fue el año más hermoso de mi vida. Porque llegó mi hijo Salvador Uriel. Sí tuve momentos difíciles este año que me hicieron llorar bastante, pero todo me sirvió. Aprendí mucho y lo capitalicé para hoy sentirme muy fuerte y muy feliz. Hoy todo a mi alrededor es felicidad, entonces me resulta imposible no contagiarme", dijo en exclusiva para CARAS sobre este controvertido 2019.

"La verdad es que tengo un papá ejemplar, Manuel, que me banca en todo y sin él no hubiera podido hoy estar viviendo ni alimentando y vistiendo a mi hijo. Por eso en este momento pienso muchísimo en todas las mujeres que no tienen una familia en la cual respaldarse. Porque yo hoy no sé qué haría sin ellos ni cómo viviría", asumió.

—¿Hoy se siente una mujer fortalecida, empoderada...?

—Siempre fui una mujer fuerte, y siempre me las arreglé para salir adelante. Pero sabiendo también que mi familia está detrás para ayudarme a cada paso. Obvio que todo lo que viví me fortaleció y me empoderó como mujer.

—¿Volvería a apostar por el amor?

—¡Siiiii! Amo el amor. ¡Yo soy amor y vivo dando amor por eso siempre es lo que espero recibir!

—¿No extraña la compañía de un hombre o el poder dormir abrazada?

—Sinceramente, no... Porque nunca lo tuve con mi pareja anterior, por eso no puedo extrañar lo que jamás

tuve.