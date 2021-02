Victoria Beckhman, desesperada por las pérdidas millonarias de su marca de ropa

Victoria Beckham está desesperada. Las cuentas de su firma de ropa no dan y desde sus inicios hasta la actualidad, las pérdidas son enormes. Según una auditoría realizada, está próxima a quebrar dado que desde sus inicios hasta la actualidad lejos de tener beneficios económicos, las pérdidas acumuladas son de alrededor de los 53 millones de Euros.

Si bien esta cifra no hace tambalear la economía familiar que ronda entre los 400 y los 800 millones de Euros, hace repensar a la celebrity sobre la continuidad de la marca.

Si bien los distinguidos out fits de la esposa de David Beckham fueron elegidos en varias oportunidades por la reina Letizia Ortíz, Meghan Markle y también por Máxima Zorreguieta entre otras royals, esto no significó que el público en general adquiera sus diseños.

La marca de Victoria nació de la mano del éxito al recibir en 2011, el premio a la mejor marca del año en los Premios de la Moda Británica. Ese fue el gran impulso que la llevó a seguir adelante, a pesar de que ya en los primeros tiempos los números no le eran favorables.

El año pasado, y producto de la pandemia, Victoria pidió ayuda económica al gobierno para intentar salvar la marca, pero tras las innumerables críticas recibidas, dada su enorme fortuna, tuvo que desistir del préstamo.

Ahora la diseñadora, elegida también por reconocidas actrices hollywoodenses como Demi Moore, Olivia Palermo y Kate Winslet, tendrá que repensar su futuro empresarial.

Victoria Beckham, la diseñadora elegida por Máxima Zorreguieta

La reina de Holanda, la argentina Máxima Zorreguieta, se tentó con las nuevas creaciones de la diseñadora Victoria Beckham.

Para participar del Foro Económico Internacional que se realizó de forma virtual, Máxima lució un vestido de la colección de la ex Spice Girl. El mismo, de largo midi y mangas voluminosas se destacó por su color morado. El out fit de la esposa de Guillermo de Holanda, tiene un valor cercano a los 1.200 Euros. Máxima completó su look con pendientes al tono.

Si bien Zorreguieta acostumbra a vestirse con marcas como Massimo Dutti o Zara, esta vez siguió los pasos de las royals Letizia Ortiz y Meghan Markle, quienes eligen las creaciones de Victoria