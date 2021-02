J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer serán padres por primera vez

J Balvin y Valentina Ferrer serán padres por primera vez, según confirman medios extranjeros.

Al parecer, la modelo argentina atraviesa su quinto mes de embarazo y el cantante colombiano se mostró feliz por la llegada de su primer heredero.

La primicia fue difundida por el programa de El Gordo y la Flaca de Univisión. "Él no quería que la gente se enterara de este notición, pero bueno, yo creo que su público se lo merece y van a estar tan felices como está él, su novia y nosotros también. Felices por J Balvin, que va a ser papá”, dijeron en el ciclo.

Tiempo atrás, J Balvin se refirió a los primeros rumores de embarazo de Valentina pero negó rotundamente las versiones. “No no, es cuento, pero me gustaría ser padre obviamente, ese es uno de mis grandes sueños. Cuando yo pienso en la muerte, digo: no pude ser padre. Darle como mucho del amor, del conocimiento o el poco conocimiento que tengo, pero compartirlo con un ser que viene de ti, eso es algo que engancha mucho”, dijo el cantante en la entrevista.

La fuerte confesión de J Balvin; "No quería vivir"

J Balvin atraviesa uno de sus mejores momentos y logró posicionarse en puestos de privilegio en lo que a música se refiere. La revista Time lo mencionó dentro de las 10 personas más influyentes. Su productora musical no descansa y cada tema que saca es éxito asegurado.

Sin embargo, el colombiano de 35 años aseguró que atravesó una fuerte depresión que lo llevó a tomar medicación. En una entrevista realizada con Becky G, el colombiano abrió su corazón y contó lo que le sucedió en aquél entonces. "Estaba llorando sin ninguna razón. No me quería levantar, no quería vivir. Sentía que estaba fuera de mi cuerpo" , expresó.

"Fui al psiquiatra y me dijo que iba a estar bien, le dije que no, que me iba a morir y mi padre llorando le dijo que si, que me estaba muriendo", recordó sin poder evitar las lágrimas y concluyó: "La ansiedad y la depresión no son sentimientos, es una enfermedad", disparó.