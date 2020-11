Victoria Maurette: de su paso por Rebelde Way a consolidar su lugar en la música

Era el año 2002 y Cris Morena lanzaba uno de sus más grandes éxitos televisivos, Rebelde Way. Por ese entonces, la joven actriz Victoria Maurette le daba vida a Vico, una de las chicas que asistía al colegio Elite Way School.



Allí, entre el furor adolescente de la época, Victoria comenzaba su carrera artística, una que la llevaría a actuar en Hollywood y que hoy la encuentra con su propio proyecto musical, La Maurette. En un año distinto y complicado, la artista lanzó su EP del cual se desprende el sencillo “Somos Love”, una canción que compuso con la guitarra y con letra que al principio fue en inglés. “Suelo componer en inglés ya que fue mi primer idioma. Supe que esa canción tenía algo especial y quise incorporarla en el EP”, le dijo la artista a CARAS Digital.



“Esta música la vengo trabajando desde el 2019 junto con mi productor UJI y dio la casualidad de que terminé con el proceso de grabación justo cuando arrancó la cuarentena. El EP se finalizó durante la cuarentena trabajando a distancia. La verdad es que todo eso me mantuvo ocupada durante esta situación, pude bajar un cambio y repensar la estrategia, los videoclips, etc. Y como soy bastante inquieta aproveche para armar mi home studio. Donde pude seguir creando y salieron varias canciones que en breve arrancó a producir y a grabar para sacar un álbum en el 2021 aparte de este EP”, agregó cómo fue el proceso de encontrarse con esta nueva música en un contexto de pandemia.





-En un tiempo en donde lo digital proliferó, así como también los streamings, ¿cómo te llevás con todo eso?

-Tengo días en que me agota estar sentada todo el día mirando una pantalla, pero bueno por suerte existen porque pude realizar entrevistas, reuniones, cursos, la mezcla de mi Ep etc, todo eso online. Streamings todavía no hice, pero estamos evaluando la posibilidad de hacer uno antes de que termine el año.



-Hay una generación de jóvenes ahora adultos que te recuerdan de la TV, ¿qué te genera eso?

-Está buenísimo, aparte ahora sume un público joven por el programa. Lo están pasando en Netflix y con la cuarentena muchos chicos de 13,14 años en adelante lo empezaron a ver y como que resurgió el fanatismo. Me sorprende como sigue vigente el programa y lo que genera en el público. Es un honor haber formado parte.



-¿Cómo recordás tu paso por la factoría de Cris Morena?

-Lo recuerdo con mucho cariño. Fue mi primer trabajo profesional como actriz en televisión. Siempre lo recordaré. Y encima un programa que hasta el día de hoy tiene seguidores muy fieles. Fue una experiencia intensa, viví cosas inesperadas y en el proceso aprendí sobre este oficio. Me dio muchísimas herramientas para mi carrera.



-Arrancaste tu carrera artística siendo muy joven, ¿cómo manejaste la exposición en ese momento?

-Me costó muchísimo la exposición al principio. No existían las redes en esa época así que no te dabas cuenta de la cantidad de gente que veía el programa, ni cuántos seguidores tenías. Salvo cuando salías a la calle o nos íbamos de gira. Era una locura total. Te soy sincera, yo en esa época más allá de mi personalidad super extrovertida, venía de terminar el colegio donde sufrí mucho bullying los últimos años y ahora me doy cuenta de que no estaba en un buen momento emocional ni de seguridad propia.



De repente la exposición, las exigencias, fueron mucho para mí. Amo lo que hago así que disfrutaba cada minuto en el escenario, pero el vacío que sentía después mezclado con mi falta de confianza me fue jugando en contra mentalmente. Eran otras épocas y se señalaba más con el dedo todo lo que era diferente. Así que yo me sentía un poco sapo de otro pozo en la vida, pero bueno era lo que me hacía especial. Ser diferente.

Me doy cuenta del valor que tiene ser único y no seguir lo que hacen los demás ni las tendencias.

-¿Cómo lo hacés ahora en donde las redes sociales dan instantaneidad a todo lo que un artista hace?

-Ahora con las redes es otro mundo y al principio me costó entrar en ese juego, siento que en el último tiempo se está valorando mucho más la sinceridad, la fragilidad, mostrarse como uno es. Me identifico mucho más con eso, no puedo caretear las cosas, soy bastante transparente. Soy una persona normal y no voy a mostrar algo que no soy. Estoy mucho más segura de quien soy y no tengo miedo de mostrarme tal cual. Porque ya no me siento sapo de otro pozo. Me doy cuenta del valor que tiene ser único y no seguir lo que hacen los demás ni las tendencias. Yo soy yo, siempre yo. Eso me lo digo al espejo a veces para no olvidarme y seguir mi camino que eso es lo que vine a transitar en esta tierra.



De joven “rebelde” a Hollywood

Tras el éxito que implicó Rebelde Way y con la experiencia de haber recorrido el globo, Victoria tuvo la chance de instalarse en la meca del cine donde tuvo grandes participaciones en filmes de género como Left For Dead y Bullet Face.



“¿Qué actor no desea ir a Hollywood a protagonizar una película? Fue alucinante la experiencia de filmar en el exterior no sólo en Hollywood, pero en Francia también y después viajar a diversos festivales acompañando las películas como también trabajar con actores conocidos del exterior. El cine de género me abrió caminos que jamás pensé que iban a suceder, sólo en sueños”, reconoció Victoria sobre esta etapa.



Luego, en la Argentina, continuaría esta línea en Los Olvidados y 27: el club de los malditos, ambas películas pueden verse en Netflix.



“La vida me ha llevado transcurrir diversos caminos durante mi carrera. No me gusta etiquetarme ni decir es esto o es lo otro porque cuando no lo hago me sorprendo yo misma las puertas que se abren al abrir mis propias limitaciones. Mi proyecto personal en este momento es la música, mi proyecto creativo, mi bebe. A la par estoy trabajando hace un año con otras colegas desarrollando el guión para una serie. Soy así, no lo puedo evitar (...) Ahora pienso, ‘¿que será lo que viene para mí?’ Estoy abierta a que suceda, lo inesperado.

Ser madre y ser ejemplo

“Ser madre fue lo mejor que me paso. Al verme reflejada en mi hija (somos las dos leoninas y muy parecidas) entendí cosas mías y sané muchísimo. Le enseño que tiene que seguir sus sueños y trabajarlos y gracias a eso también pude darme cuenta de lo que me hacía falta volver a la música, a mis raíces. Y por ella, para mostrarle que su madre hace lo mismo y que es una persona que lo único que quiere es cumplir con sus sueños y ser feliz. Gracias a ella emprendí nuevamente este camino con todo lo que implica. Y soy feliz”, reconoció Victoria sobre el gran cambio que implicó traer al mundo a su niña, hoy de 8 años.



En este contexto de ser una artista atravesada por la maternidad y el camino recorrido con diferentes desafíos en su carrera, y en particular de lo que implica para ella el éxito. “¿Qué es el éxito? En una época pensaba que eso estaba en el reconocimiento, en ser famoso, etc. Aunque uno siempre anhela reconocimiento te das cuenta de que eso sólo no te llena. Porque inevitablemente uno siempre quiere más. Yo me siento exitosa y afortunada de poder estar trabajando mis sueños y viviendo de lo que amo. Algunos días son mejores que otros, pero hacer música, crecer en mi profesión sin límites para mí eso es ser exitosa. Vivir plenamente en el presente, acompañada de amor. Siempre amor.