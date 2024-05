Victoria Vanucci y Matías Garfunkel son padres de Indiana y Jorge Napoleón, de 11 y 9 años respectivamente. La exmodelo escribe una nueva página, donde ser una persona con propósito y conciencia de la tierra, el planeta y los animales, es parte de la huella que desea asentar y legarle a sus hijos. “Creo que mi imagen de hoy habla más que mis palabras. Solo depende de nosotros mismos. Ser quien sos, orgánico, natural, mirarte por dentro y hacer el bien, porque por algo estamos en este plano.

Victoria Vanucci y sus hijos, Indiana y Jorge Napoleón Garfunkel

"Hoy me siento orgullosa como madre y como mujer. El hogar que logré formar y la unión que tengo con mis hijos es el lazo más fuerte y más hermoso que tengo”, dice la Chef e influencer, que con casi una década viviendo en el exterior, se siente “bienvenida” y emocionada de compartir en su país la primera portada con sus herederos.

Victoria Vanucci y sus hijos.

“Esta producción con ellos es de las más importantes de mi vida, porque no se trata ya de mí, gracias a Dios”, dice hoy Victoria Vanucci instalada en Utah, desde que vendió su restaurante “Pachamama” (al grupo inversor más importan- te de Los Ángeles) y se encuentra en plena gestación de “I´m Pachamama” “un E- Commerce donde por suerte puedo trabajar desde mi casa, más allá de hacer cenas privadas y hacer de consultora de restaurantes que están por abrirse”.

Victoria Vanucci y sus hijos.

Con la motivación como motor diario, acompañado de nuevas rutas de siembra profesional lejos de las luces y los reflectores, aclara: “Cuando miro para atrás veo muchos logros: como tenista, actriz, modelo o tv host. También muchos desaciertos que fueron desafortunados pero de los que aprendí. Hice millones de tapas de revista, porque sos bonita o por un escándalo o porque querés mostrar una ropa y me encontré con una Victoria que nunca dio un mensaje. Y ese mensaje lo aprendí a los bifes, gracias a las famosas fotos de los animales en África. Porque de ese mal momento, aprendí. Caí en depresión y eso me llevó a una introspección de mi ser que sin eso no sería quién soy hoy”, asegura Victoria Vanucci.