VIDEO | Brenda Asnicar contó los síntomas que padece tras contagiarse Coronavirus

No son días festivos para Brenda Asnicar ya que luego de que su novio el trapero, "el Duki" se contagiara de Coronavirus ahora es ella quien padece la tan temida enfermedad que ocasiona el COVID-19. Y si bien su pareja ya está recuperada, ella grabó un video en sus historias de Instagram contándoles a sus seguidores como la afectó el virus.

"Pintó Covid fue la primera frase con la que la artista le informó a todos que su hisopado fue positivo" y luego grabó un video de 15 segundos en donde explicó qué síntomas padece: "Hola a todos quiero contarles que estoy muy bien y tengo un poco gangosa la nariz y no siento el gusto. Es muy muy rara no sentirle el gusto a las cosas pero estoy rodeada de naturaleza", relató de bastante buen humor y siendo positiva.

Además hace unos días atrás, la actriz se había referido a aquellos que criticaron su figura al decir que estaba muy flaca: "Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo.Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios. Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida”.

¡Pronta recuperación Brenda! Mirá el video en donde cuenta cómo se siente...