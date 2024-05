Cande Tinelli es la hija de Marcelo Tinelli y recientemente se casó con Coti Sorokin, lo cual generó muchos comentarios en las redes sociales. Resulta que la cantante subió un video a su cuenta de Instagram, y sus seguidores comenzaron a especular que Lelé se habría sometido a un retoque estético.

El video de Cande Tinelli que levanto sospechas sobre un nuevo retoque estético

En el video, la hija de Marcelo Tinelli mostraba dos outfits diferentes mientras participaba en una de las tendencias llamadas "Get Ready with me". "No me meto pero si me meto. Con este temazo les muestro la indecisión que manejo en el día de hoy gracias a mi periodo", escribió la cantante en la descripción de la publicación.

La canción de Nathy Peluso llamada "Aprender a Amar" sonaba de fondo en el video de Cande Tinelli mientras la cantante se decidía entre uno u otro de los looks que estaba probando. Los seguidores de la cantante comenzaron a especular en los comentarios que podría haberse sometido a un retoque estético en los glúteos y haber agregado una prótesis en el área.

