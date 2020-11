VIDEO | Esmeralda Mitre se subió a la terraza de su ex novio para meterse en su casa

Esmeralda Mitre es protagonista de un nuevo escándalo cuando fue descubierta en la terraza de la casa de su ex pareja, Juan Cruz Padilla.

El video del polémico momento fue emitido en Los ángeles de la mañana y también en Confrontados donde se reproduce el diálogo entre la ex participante del Cantando con el fotógrafo.

"Esmeralda andate, ¿qué hacés en la terraza?" le dice su ex pareja. "¡No puedo bajar! ¿Querés que grite?" dijo ella y él siguió: "Estás loca, nena, tomátela de acá. Me das miedo nena, estuviste el otro día, me viniste a ver y revisabas mi camioneta, te vi. Salí corriendo, me das pánico, ¡no te voy a ver nunca más en mi vida".

Luego, en Los ángeles de la mañana dieron detalles de este video. “Él muestra su intención de hacerlo público o, por lo menos, de tener un documento por si pasa algo. Lo puedo comprender si fue reiteradas veces y él dice ‘Tengo que tener un material que demuestre’”, dijo la panelista Mariana Brey.

“Ella no acepta que la dejara, intentó ingresar varias veces a la casa, le tocó la puerta y quiso ingresar por la terraza, trepó la terraza, y se dio cuenta que le cerró todo acceso", agregó Yanina Latorre.