En 3 días María Becerra hará historia con sus agotados conciertos en River. La Nena de Argentina se está preparando para dar una serie de shows en los que confirmará que es una de las estrellas más importantes de la música urbana actual. Mientras tanto, los fanáticos ya se encuentran en el estadio haciendo fila.

La novia de J Rei ha contado en muchas oportunidades que es muy cercana a toda su familia, que son oriundos de Quilmes. Por eso, en las últimas horas sorprendió un video viral en el que se ve a su tío hablando negativamente de este gran hito en la carrera de la cantante de "Automático".

El hermano del padre de Becerra fue entrevistado en los alrededores de River y cuando le preguntaron si se hará presente en el show expresó: "No, es un montón, salgo mañana", haciendo referencia a la cantidad de gente que allí se encontraba para retirar las entradas.

María Becerra habló de la situación de su tío

"Me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir. Va a cantar en River", expresó el tío de la cantante a una persona que se le acercó. Esto preocupó a la artista, quien es sus redes puso: "Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar. Dios le da pan a quien no tiene dientes". Luego, llevó al tema al chat de Whatsapp que comparte con su familia, esperando una explicación.

"Noticia de último momento: el tío sí viene al final", publicó María Becerra en sus redes sociales junto a la captura del chat familiar. "¿Pero no va a venir el tío enserio?", había preguntado ella, a lo que una de sus familiares respondió: "Sí va a ir Mari".