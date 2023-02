Mediante su programa ‘’Viviana+’’ por el canal de La Nacíón, Viviana Canosa nuevamente apuntó contra Romina Uhrig, en una ocasión anterior la periodista criticó fuertemente a la participante por su pasado en la política.

"Es chica que cocina y limpia todo el día en Gran Hermano fue diputada nacional del Frente de Todos entre 2019 y 2021, dos años y la rajaron. Su gran mérito en la política fue ser la mujer del ex intendente de Moreno, Walter Festa", dijo la conductora.

En una nueva editorial que llamó ‘’Desangrados’’, Viviana Canosa habla sobre la difícil situación que se vive en Rosario, Provincia de Santa Fe, sobre la inseguridad y el narcotráfico.

Romina Uhrig junto a Walter Festa

"Hay una marcha y cantan el himno, pero los medios de comunicación no se hacen eco. Porque el dolor no garpa. Porque, como no mataron a tu hijo, a tu marido o a tu hermana, decís: ‘A mí no me va a pasar’. Hay que ver Gran Hermano y a la corrupta que está adentro", empezó diciendo Viana Canosa.

Y continuó recordando un hecho: "La que sigue casada con Festa, que se supone que siguen. Que están llenos de propiedades. Mírenlo. Una caradura que dice que va por una prefabricada, cuando se choreó todo el lugar en el que vive. Vergüenza me da", aseguró.

Finalmente cerró su descargo muy picante, característica muy conocida de la periodista : "Sigan mirándolo. No pasa nada, es un entretenimiento y está bueno. Es televisión y yo la banco. Ahora, ¿nosotros, los adultos? Los que tenemos hijos no nos podemos cagar en nuestra patria. Acá nacimos y nos vamos a morir... Hay dos perritos, que son muy tiernos. Pero eso es todo mentira’’.

D.M