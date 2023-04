Viviana Colmenero denuncia haber sido estafada por Gran Hermano luego de ganar el reality: “Se quedaron con mi plata”

Viviana Colmenero se convirtió en la ganadora de Gran Hermano hace 20 años. El reality es un éxito desde el primer día y los participantes suelen perdurar en el ojo público, haciendo distintas apariciones en eventos y fiestas.

Ángel de Brito reveló en LAM las cifras millonarias que los personajes de la última edición estarían cobrando por sus presencias. Por ejemplo, Marcos Ginocchio, el flamante ganador, pide 4000 dólares por asistir a un lugar, mientras que el valor de Coti Romero rondaría los 1300 dólares, más allá de haberlo desmentido.

Viviana Colmenero.

Fue luego de escuchar esta bomba del conductor que Viviana Colmenero decidió emitir un descargo, afirmando que ella jamás cobró un importe por todas sus apariciones post-reality.

“Ahora que lo pienso, a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay, estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par de días”, comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter, recapitulando todos los trabajos en los que participó luego de ganar Gran Hermano.

Los tweets de Viviana Colmenero.

“No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato”, confesó, haciendo referencia a los estrictos y desfavorables contratos que los participantes tienen que firmar con Telefe. “Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata”, agregó.

Viviana Colmenero no se guardó nada y se aseguró de dejar en claro que su situación fue muy diferente a la que gozan los últimos participantes del reality. “Nunca sabré quiénes fueron los vivos/as que se quedaron con mi plata. No me acuerdo de ninguna cara de los y las que me acompañaban a los eventos”, continuó.

Los tweets de Viviana Colmenero.

“Se ve que tenía la autoestima tan baja, que habiendo sido la protagonista de un reality que medía 30 puntos, siendo mujer y saliendo ganadora por el apoyo del público, me hacían creer que no tenía más nada que ganar. Qué mala es a veces la gente”, explicó, mirando hacia atrás y reflexionando sobre el valor que su presencia tenía en ese momento y cómo le hicieron creer que no era así.

Para finalizar con su hilo de tweets, en donde criticó y denunció a la producción de la edición del 2003 de Gran Hermano por no haberle pagado por sus trabajos, Viviana Colmenero sentenció: “La serie de Gran Hermano en Netflix podría ser un éxito. Contada en tres partes paralelas. La industria, el público, y las personas que integran la casa y qué pasa con sus vidas. Mientras los demás se regocijan”.

H.O