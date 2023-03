El fuerte cruce entre Viviana Colmenero y Marianela Mirra

Sin lugar a dudas, Viviana Colmenero y Marianela Mirra son dos ganadoras de 'Gran Hermano' muy recordadas, por ser las únicas dos mujeres. A su vez, ambas tienen mucho carácter, y constantemente tienen enfrentamientos con figuras de los medios. Sin embargo, en esta oportunidad, el fuerte cruce fue entre ellas dos.

Colmenero en anteriores ediciones de LAM.

Durante la emisión de ayer de 'LAM', recibieron a Viviana Colmenero en el piso, para hablar del final del reality. Sin embargo, en un momento, la ganadora del reality decidió apuntar contra Marianela Mirra, frente a la crítica que le hizo a Marcos. "Yo no tengo nada contra Marianela Mirra, la valoro como ganadora de 'Gran Hermano', la reconozco", comenzó aclarando Viviana.

Marianela Mirra en su paso por la casa más famosa del país.

En ese momento, Ángel de Brito le preguntó si cree ser mejor ganadora de 'Gran Hermano', que Marianela Mirra. Entonces, Viviana comentó: "Yo te digo lo que yo puedo criticar de ella, que por eso nunca me gustó, ni la hubiese elegido como ganadora... Que cree que, porque su 'Gran Hermano' tuvo 50 puntos de rating, ella tiene derecho a ser narcisista. Porque, con el mensaje que escribió hoy es narcisista y soberbia".

Rápidamente, Marianella Mirra salió al cruce, y le respondió en sus historias de Instagram. "Alto problema de dicción tiene la psicóloga del panel de LAM, saludos al resto. Cada año estás más resentida Vanina Colmenero", comenzó sentenciando. Luego, agregó: "La resentida de Colmenero, vomitando pus, ¡cómo son de terribles! La ponen en el panel para reírse de ella. Enséñenle a hablar y díganle que no está para analizar a nadie. Muy oscura e ignorante".

Historias de Mirra en Instagram.

"A mí jamás me gustaste tampoco Colmenero. No me gustaba tu historia de prostitución dando lástima. La vida es otra cosa, y yo jamás dije que me enoja ni me molesta ningún ganador de GH. Todos bien merecidos, y cada uno hace lo que puede, ridícula", concluyó comentando Marianela Mirra.